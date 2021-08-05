VW Golf R、R Variant宣告引進！22年式Tiguan R開放預售

記者：Alegna 2021-08-04

隨著 Tiguan R 首批車款在國內迅速完銷，台灣福斯汽車又引進高性能掀背 Golf R 及高性能旅行車 Golf R Variant，分別以 195.8 萬元、202.8 萬元展開預售，同時 22 年式 Tiguan R 即日起也開始預售，預售價是 205.8 萬，並能以 15.8 萬元選配 Akrapovic 鈦合金蠍子管套件。

▲八代 Golf R 性能表現為 R 車款歷代最強，在紐柏林北賽道曾跑出 7 分 51 秒的成績，比起 7.5 代 Golf R 的 8 分 10 秒有顯著的進步。

目前全世界除歐洲以外，僅有日本、澳洲、紐西蘭以及台灣同時配給 Tiguan R、Golf R 之高性能車款，足見 VW 總部對於台灣市場的重視。

▲本次展示的 Golf R 為台灣福斯向德國原廠商借的車型，車尾已安裝 Akrapovic 鈦合金排氣管。

至於全新推出的 Golf R 擁有多項 R 專屬配備，包括運動化前、後保桿造型、車身同色跑車側裙和藍色煞車卡鉗，同時還有水箱護罩藍色飾條、霧銀色後視鏡外殼等專屬設計，尾門則具備黑色大型後下擾流、廠徽下 R 徽飾和專屬運動化四出尾管和 19 吋 Estoril 輪圈等配備。至於旅行車款 Golf R Variant 外觀則有鋁質車頂架、全景式電動天窗與 Easy Open 電動尾門（感應式自動開啟），提升實用機能性。

▲無論數位儀錶或是中控螢幕，皆內建專屬選單內容及各種相關設定等功能。

Golf R/R Variant 在車室同樣展現跑格靈魂，包含 R 專屬運動化真皮多功能觸控方向盤、R 專屬碳纖維紋中控台、車門飾板和金屬踏板，其中方向盤左側按鍵控制區提供特殊 R 按鍵，便於切換駕駛模式與獨特賽車模式，內裝同時採用首次導入的 R 專屬 Nappa Carbon / 碳纖維紋真皮跑車型座椅，椅面上藍色 R 徽飾搭配側邊腰靠搭配藍色車縫線點綴，同時駕駛座具備電動調整含記憶功能，就連雙前座通風加熱功能也一次給足。在數位化駕駛導向座艙的設計之下，Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表可顯示 R 專屬性能化儀表模式，內容可隨意調整所需資訊如 R 專屬 POWER 功率輸出 kW 和扭力值 / 扭力分配、G-Force、Bar 增壓值和賽道單圈計時，同時另增加獨家 R View，以 3D 模組顯示資訊且螢幕上方序列式轉速表，帶給駕駛者極具性能戰鬥化的駕駛氛圍。

▲不同於 Tiguan R 的舒適型座椅，Golf R 標配就是一體式真皮跑車型電動調整座椅。

其它數位化機能如全新 Discover Pro 10 吋多媒體鏡面觸控主機，手機無線充電裝置及多重模式選擇的 30 色車室氛圍燈等皆為標配，同時可選配 HUD 抬頭顯示器及 Harman Kardon 頂級環繞音響系統。

▲2.0 升四缸渦輪增壓汽油引擎，最大馬力高達 320ps，性能不可小覷。

此代 Golf R 性能為歷代最強，掀背與旅行款皆搭載 2.0 升 EA888 evo4 四缸渦輪增壓汽油引擎，最大馬力 320ps、最大扭力 42.8 kgm，搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱，五門掀背車型 0－100km 加速僅 4.7 秒，極速可達 250 km/h。R 車款皆由 Volkswagen R 性能部門專責開發，並且於德國紐柏林北賽道多次進行測試及調校，因此兼具動力性能實力與頂尖底盤設計。

▲旅行車款性能表現與五門掀背車型幾乎完全相同，讓熱血駕控與日常實用同時獲得滿足。

其搭載 R 性能部門專門調校的 4 MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統、DCC 主動式底盤控制系統、動態齒比轉向輔助系統及懸吊降低 20mm 的 R 專屬運動化懸吊，在 4 MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統中的 R Performance 扭力分配系統，透過位於後軸的兩組多片式電子液壓離合器進行動態調整後輪輸出，單邊扭力分配最高可達 100%，提供最佳循跡性與高度過彎極限。此外，透過首度加入具備駕駛學習功能的 VDM 車輛動態管理系統，整合 DCC 主動式底盤控制系統、R Performance 扭力分配系統及 XDS 主動式電子防滑差速器，可即時調整三方設定讓懸吊阻尼快速調整對應路況。

▲Golf R 內外皆有大幅強化競技實力和駕駛樂趣的軟硬體，五門掀背鋼砲和旅行車型同步引進。

Golf R / R Variant 懸吊系統大幅升級，採用減輕 3 公斤的鋁合金副車架，且針對 DCC 主動式底盤控制系統和高性能煞車系統升級全新軟體，優化反應速率；後懸吊則具備重新設計與升級的控制臂托架及全新輪架，在前軸與後軸的懸吊彈簧回彈效率皆提升 10%，有效提升彎道循跡性和支撐度，充分對應最大馬力 320ps 的強悍性能。



台灣福斯汽車同步帶來 R Performance Package 提供 The Golf R 選配，內容包含：



1.「R Performance 專屬大型擾流尾翼」可提升後軸下壓力道，行駛更為穩定；

2.「Vmax」電子限速提高至 270 km/h；

3. 新增「Drift Mode」 飄移模式，在過彎時外側車輪分配更多動力，同時延遲 ESC 介入時機，可讓駕駛者享受更激情的駕馭樂趣；

4. 新增「Special Mode」 紐柏林賽道模式，針對 R Performance 扭力分配系統及 VDM 車輛動態管理系統特別調校，達到最佳賽道表現。

MY2022 Tiguan R

至於 2022 年式 Tiguan R 目前也開始進行預售，這次還特別提供 Akrapovic 鈦合金蠍子管的選配；這套排氣系統除享有原廠保固，由於尾段採用鈦合金材質打造，不僅重量減輕 7 公斤，在高轉速和回壓聲浪更加混厚高亢和清脆響亮，且尾飾管採用雙邊四出造型附專屬銘牌，展現高層次聽覺與視覺質感，可惜也因為噪音難以通過台灣車輛驗證法規，必須採用售後選配的方式銷售。

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