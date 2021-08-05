觸控模組雙雄7月營收出爐 GIS-KY續攀今年單月新高

觸控模組雙雄 GIS-KY 業成 (6456-TW)、TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 7 月營收出爐，其中，業成受惠蘋果 (AAPL-US) 平板新機出貨帶動，單月營收達約 129.98 億元，續創今年單月新高，宸鴻也在筆電、平板產品出貨帶動下，營收月增近 3 成，回升至 91.14 億元。

業成 7 月營收 129.98 億元，月增 0.76%、年增 30.54%，續創今年以來單月新高，累計前 7 月營收達 743.43 億元，年增 11.72%。

業成第二季受惠蘋果推出新款搭載 Mini LED 的 iPad Pro，加上今年進一步取得相關背光模組業務，出貨強勁，手機、筆電產品需求也穩健，下半年也看好筆電、平板動能延續，營運將優於上半年，且因應產能需求，持續擴充成都廠平板、筆電產能擴充，也上調今年全年資本支出達約 70-80 億元。

宸鴻 7 月營收回升至 91.14 億元，月增 28.4%、年減 25.5%，累計今年前 7 月營收達 628.88 億元、年減 8.2%。

宸鴻表示，7 月包含手機、筆電、平板需求均有回升，下半年則看好主力動能來自筆電、平板，預期在客戶新品逐步推出拉貨下，8、9 月營運動能可望回溫，整體第三季營運將優於第二季，全年則力拚在產品組合穩健下，營運優於去年。

宸鴻也預計下周五 (8 月 13 日) 召開法說會，預期將公布第二季財報並釋出下半年營運展望。