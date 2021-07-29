〈致伸法說〉Q2三率三升 上半年純益年增逾4成 每股賺2.5元締新猷

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 今 (29) 日舉行線上法說並公布財報，受惠產品組合轉佳、料源掌握程度高，第 2 季毛利率攀上 13.3%，創新高，營利率與淨利率同步走揚，每股純益 1.37 元；上半年純益 11.16 億元，年增 43.26%，同創高，每股純益 2.5 元。

致伸第 2 季營收 164.48 億元，季減 4.14%、年增 1.2%；毛利率 13.3%，季增 0.8 個百分點、年增 2 個百分點；營利率 4%，季增 0.5 個百分點、年增 1.5 個百分點；淨利率 3.8%，季增 0.9 個百分點、年增 0.9 個百分點，稅後純益 6.11 億元，季增 21%、年增 21.5%，每股純益 1.37 元。

致伸上半年營收 336.07 億元，年增 12.87%；毛利率 13%，年增 1.7 個百分點；營利率 3.72%，年增 1.69 個百分點；稅後純益 11.16 億元，年增 43.26%，每股純益 2.5 元。

致伸第 2 季營收比重方面，智慧裝置介面占 52%、聲學產品占 28%、視覺影像產品占 14%、商用設備占 6%。

致伸表示，智慧裝置受惠居家辦公持續帶動電腦與電競產品需求強勁，且智慧居家新品陸續有營收貢獻；聲學產品近期降低低毛利產品線，著重布局高獲利專業聲學和高端消費音響等產品；視覺產品持續受惠汽車 ADAS 需求，同時降低手機鏡頭模組比重，四大產品線優化下，推升第 2 季獲利表現。

致伸資本支出方面，過去兩年因泰國廠與投資相關硬體設備，約落在 20 億元，隨著泰國自建新廠年底完成廠房搬遷，估今年資本支出約 15-16 億元，資金運用傾向人才培養與新品研發。