台灣今年公有雲市場達10.57億美元 未來五年複合成長19%

國際數據資訊 IDC 今 (5) 日公布最新公有雲服務市場報告，在新冠疫情 (COVID-19) 帶動下，促使台灣企業用戶加速數位轉型的動作，預期今年台灣公有雲市場將從去年 8.7 億美元成長至 10.57 億美元，年增 21.4%，也看好未來五年年複合成長率達 19.1%，2025 年市場規模將達 20.85 億美元。

IDC 表示，台灣公有雲規模逐年成長，其中，又以 SaaS(軟體即服務) 比重最高，達 52.6%，其次則為 IaaS(基礎設施即服務)、PaaS(平台即服務) 比重各拿下 39.9%、7.5% 比重，前五大廠商則為亞馬遜 (AMZA-US)、微軟 (MSFT-US)、谷歌 (GOOG-US)、中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW)。

IDC 觀察，亞馬遜在 IaaS(基礎設施即服務市場) 持續快速增長，拿下台灣過半公有雲市場，微軟 Azure 近年則積極搶攻國內大型企業客戶市場，在台灣公有雲市場排名第二，谷歌則透過 GCP 銷售團隊、在地合作夥伴急起直追，位居第三。

台灣本地公有雲服務業者則有中華電、遠傳，IDC 分析，兩業者因具備電信網路、本地資料中心優勢，加上長期與政府、企業合作關係良好，去年以來需求強勁，估去年在公有雲服務營收均有雙位數成長空間，而包含 IBM、阿里雲 (Alibaba)、甲骨文 (Oracle) 近年同樣積極布局台灣市場。

IDC 台灣資深市場分析師葉振男表示，疫情加速政府、企業在數位轉型上投資腳步，包含遠端辦公、視訊會議、遠端教學等新型態工作、學習模式，皆需使用大量公有雲基礎設施資源，看好未來宅經濟趨勢，將成為公有雲服務供應商成長動能之一。