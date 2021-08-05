雪梨單日新增確診創高 封城近6週仍不見成效

據《路透社》5 日報導，澳洲新南威爾斯州 (NSW) 當局在週四 (5 日) 表示，當地又新增 262 例的新冠肺炎 (COVID-19) 確診，其中有 259 例是發生在新南威爾斯州的首府雪梨。以單日新增確診案例的人數來看，不論是新南威爾斯州或雪梨、皆創下新高紀錄。

先前新南威爾斯州的單日新增確診案例的最高紀錄為 239 例。雖然該州採取嚴格封城管制措施的期間已經接近 6 週，不過在面對傳染力強大 Delta 變種病毒株的威脅之下，當地疫情還是難以獲得有效控制。

雪梨在同 (5) 日也接獲 5 例的新冠肺炎死亡報告，其中有 1 名死者在生前至少曾經接受過 1 次新冠疫苗接種，而其他 4 名死者則都沒有新冠疫苗的接種紀錄。為此，新南威爾斯州的衛生當局也呼籲民眾們要儘早接受疫苗接種。

新南威爾斯州自從在 7 個星期之前、發現有一名負責接送國際航線機組員的豪華轎車司機感染 Delta 變種病毒以來，該州到目前為止的確診案例已超過 4300 人。

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安 (Gladys Berejiklian) 表示，如果有 50% 的人口接受過疫苗接種，就有可能在 8 月 28 日放寬封城措施，目標在 8 月底前完成 600 萬劑新冠疫苗的施打。而在截至目前，該州已配發約 400 萬劑的新冠疫苗。

只是當地新冠肺炎確診患者的外出人數不減，疫情也仍然無法樂觀看待。