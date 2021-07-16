澳洲疫情擴大 雪梨墨爾本相繼封城

澳洲兩大都市雪梨、墨爾本相繼宣布實施封城 (Lockdown)，使澳洲當前約有 4 成人口被納入封城管制的對象。

《路透社》16 日 (週五) 報導，澳洲當局在 16 日當天向該國民眾喊話，呼籲大家能夠確實遵守封城措施。新南威爾斯州 (New South Wales) 當局在 16 日宣布新冠肺炎 (COVID-19) 的新增確診案例高於前日，顯示傳染力強大的 Delta 變種病毒正在肆虐。

澳洲新南威爾斯州的新冠肺炎本土案例新增 97 人，這個數字高於前日的 65 人。位處新南威爾斯州的雪梨、疫情從 6 月中旬過後開始惡化，累計確診案例到目前為止已超過 1000 人，雪梨實施的封城管制也邁入第四週。

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安 (Gladys Berejiklian) 預測 17 日的新增確診還會再增加，因為仍有許多人在感染肺炎的狀態下外出。她也表示如果有必要，會實施更為嚴格的管制措施。

鄰近新南威爾斯州的維多利亞州，在 16 日宣布有 6 例新增確診，與前日的 7 例相比大致處於持平狀態。澳洲第二大城墨爾本就位處維多利亞州內。

維多利亞州州長安德魯斯 (Daniel Andrews) 在 15 日晚間宣布，維多利亞州全境在當地時間 15 日晚間 11:59 起進入為期 5 天的緊急封城狀態。他們也正著手調查 2 起確診者足跡，其中 1 起確診案例是因雪梨的家具搬運業者來到該州，另 1 起則是有家庭在造訪雪梨之後返回維多利亞州。