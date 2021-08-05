華建成立專案編組 專責執行都更及危老案源開發

老牌建商大華建設 (2530-TW) 新團隊進駐後，不僅完成現增案、募集 31.4 億元資金，今 (5) 日股東會並通過再辦理 20 億元私募案，大華建設董事長鄭斯聰表示，爲爭取大台北地區都更及危老案源開發，已正式成立專案編組專責執行。

大華建設今日股東會並完成修訂公司章程，將額訂資本額由 53 億元修訂爲 120 億元。

目前大華建設的桃園「青埔 A18」案已正式動工，公司也以桃園、台中積極購地以儲備建案開發土地，鄭斯聰在股東會中表示，每個建案由購地、開發、銷售到完工入帳，平均需要 3-4 年時間，目前對已購置土地積極執行開發，希望儘速達成未來每年都有建案完工入帳的營運目標。

股東詢問，面對大台北地區開發用的土地一地難求，大華建設如何因應時，鄭斯聰強調，爲爭取大台北地區的都更及危老案源開發，公司已正式成立專案編組來專責執行。

華建目前有 2 筆在建個案，包含「台大華」危老改建案、合建案「大華榮芯」，皆位於台北市，並已全數完銷，兩案合計總銷約 20 億元，陸續明、後年入帳。

至於華建手中的太原路及忠孝東路懷生段都更案，正辦理相關都更程序，其中懷生段因將進行規劃修正，將原規劃的商場及辦公室變更為商場及住宅，目前進度較快，至於台北市太原路都更案則將因參與整合的基地變大，市場估計預計總銷也將突破 100 億元。