台美TIFA會談 蔡英文：磋商簡化疫苗等物資進出口程序

總統蔡英文今 (29) 日下午針對防疫工作及台美 TIFA 會談發表談話，此次對話，會將台美雙邊貿易的議題，逐一拿出來討論，共同建構起雙方處理相關議題的架構、原則和程序，此外，還有一項重要議程，就是簡化疫苗等醫療物資的進出口程序，可望為我方現階段疫情控制帶來助力。

蔡英文指出，從近日的 COVID-19 確診人數來看，疫情有下降的趨勢，不過，因為傳染力強、致死率高的 Delta 變異株侵入屏東枋山，因此，要拜託民眾仍然要提高警覺，不可大意。

蔡英文表示，政府已加強邊境管理，屏東、雙北的部分，正密切合作，希望透過篩檢、疫調、匡列、隔離和疫苗施打，多管齊下，讓確診人數持續下降。拜託大家務必配合指揮中心的指引，共同努力讓台灣早日走出疫情陰霾。

台美貿易暨投資架構協定 (TIFA) 睽違 5 年，明 (30) 日就要召開會談，蔡英文指出，這是台灣對外貿易非常重要的一大步。過去幾年來，我們全力推動經濟結構轉型，也展現解決困難貿易問題、走向世界的決心，台美雙方都認為，現在就是 TIFA 向前邁進的時刻。

蔡英文表示，TIFA 是台美經貿機制化對話與協商的平台，有了這個平台的啟動，才能系統性的進行經貿對話，以及處理雙邊的經貿議題。在 TIFA 當中，討論的任何實質議題，都是在為建構更堅實的台美經貿夥伴關係奠定基礎。

此次 TIFA 會談中，蔡英文指出，我們會將台美雙邊貿易的議題，做一個總整理，把過去累積的議題及當前因應國際新局勢的貿易議題，拿出來逐一討論，共同建構起台美雙方處理的架構、原則和程序；讓雙邊貿易及台美共同面對的全球議題，能夠有結構、有節奏的推進。

明天的 TIFA 會談還有一項重要議程，就是簡化疫苗等醫療物資的進出口程序。蔡英文強調，這些實質合作，對我們現階段的疫情控制，將會帶來重要的助力，已請談判團隊務必全力以赴。台灣的疫情得到控制，經濟波動減少，就能夠為印太地區的和平繁榮多一分貢獻。