邑昇5月營收1.53億元續創新高 年增62%

PCB 廠及 LED 照明燈具廠邑昇 (5291-TW) 今 (8) 日公布 5 月營收，達 1.53 億元，連 3 個月創新高，月增 17.43%，年增 62.15%，受惠居家辦公帶動網通與宅經濟需求，推升 PCB 事業營收走揚，加上既有 LED 自行車燈訂單穩定挹注，前 5 月累計營收也達 6.11 億元，年增 32.35%。

邑昇指出，PCB 供應鏈經過一年去庫存，拉貨動能在今年春節後明顯提升，包括工控、工業電腦、醫療、車用等領域復甦力道強勁，此外，近期台灣疫情升溫，居家辦公與遠距教學需求倍增，帶動 PCB 事業 5 月營收顯著成長，第三季目前產能已規劃滿載生產，將配合客戶拉貨

由於歐美等國家疫苗施打率持續提升，各大城市陸續開放解封，去年因疫情帶動的戶外運動需求並未衰退，市場規模反而擴大，邑昇自有自行車燈品牌「DOSUN」訂單能見度直達年底；而電動自行車 e-bike 已進入第二批量產，現階段目標仍以台灣市場為主，並積極開發歐美 e-bike 市場布局，期望在第四季有新客戶開始挹注營收。

邑昇 2021 第一季稅後純益 3062 萬元，年增 1.34 倍，每股純益為 0.8 元。公司看好，今年受惠各領域 PCB 拉貨動能重啟，加上 LED 自行車燈出貨暢旺，接單狀況佳，今年產能已全部滿載。