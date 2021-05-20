和碩積極布局全球產能 拚提升產能利用率、獲利

電子大廠和碩 (4938-TW) 致股東報告書出爐，展望今年，童子賢表示，IoT、AI、5G 仍將引領未來消費性電子、通訊產品發展，因應美中貿易關係、供應鏈、終端市場，將積極調整全球產能布局，拓展越南、印度等製造版圖，也將透過精進生產技術與營運管理能力，提升整體產能利用率、獲利能力。

童子賢表示，和碩過去持續投入 IoT、AI、5G 等技術研與產品設計，在三大產品線應用需求上均有明顯進展，隨著 5G 技術提升、普及化，將藉由資訊、通訊核心技術及製造經驗，擴大技術研發範疇至醫療設備與生產流程，並增進 AR/VR 研發技術，提升相關裝置輕便性、商用價值，充分展現軟硬體整合開發實力。

從產品線分析，童子賢認為，今年資訊產品可望延續疫情帶來的消費需求，但還要觀察零組件供應情形；消費性電子產品在主要客戶新品帶動下，出貨量可望穩定成長；通訊產品則將依終端市場需求，適當做好產能調整。

5G 企業專網上，童子賢指出，除致力網通設備研發生產外，也將規劃開發多功能邊緣運算伺服器，進一步加值 5G 企業專網應用，此外，今年在車用產品研上，將生產第三代車用電腦，並進行多模組 LTE/5G 產品開發，進一步瞄準車聯網、無人自駕車技術，預期在終端市場需求提高、客戶生產規模擴大下，今年車電產品出貨也將成長。

展望今年，童子賢認為，隨著疫情期間，各國政府投入財政資源並採行貨幣寬鬆政策等刺激方案，加上疫苗問世刺激消費需求回溫，全球經濟逐漸出現復甦態勢，但變種病毒株、通膨風險、美中貿易戰等，仍影響各國未來經濟復甦。