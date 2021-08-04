〈書摘〉縮減福利就能降低公司成本？小心無形中逼走好人才！

有許多中小企業為了節省成本，往往會從人事費用和福利支出下手，結果造成員工不滿，使員工失去熱情與拚勁，紛紛離職走人。其實，不懂得將員工視為重要資產的公司，無法擁有忠誠的員工，這對公司的未來發展，也會是一個致命危機。

人要花錢，福利也要花錢

「說到公司福利，很難創造但是非常容易被捨棄；一旦被捨棄了，幾乎可以說是不能再重來。」

今天公司取消了一個福利──免費晨間英文課程，而這正是管理組的傑作。還在猜想忙碌的上午時間，為什麼會要求與有上課的人員個別談話。爾後，管理組就用一副不輸話劇社的沉痛表情，張貼了內部公告。

「很開心見到各位為了自我開發，堅持不懈的投資自己的時間。但很遺憾的，因為公司內部規章變更，明天起將停止英文課程。」

一直以來，從未缺席英文課的我，無法接受這樣的結果，開口問道。

「取消的原因是什麼呢？」

管理組組長用令人無法理解的理由，試圖說服我和其他有上課的人員，但這場對話最後也只淪為沒有意義的談話。

之後才知道，執行長威脅管理組降低人事費用，他們為了迎合執行長，提出了公司福利縮減方案。

執行長是典型對於固定支出非常敏感的計算型經營者。人也花錢，福利也花錢，維持公司運作的附加費用等，也全都要花錢，「能省則省」是執行長一貫的真理。然而，假如投資員工必須花費三十萬，但可以創造出三百萬、甚至是三千萬價值的話，哪一種更加有利呢？

只會用人事費用和福利支出，去衡量價值的經營者底下，不會有忠誠的員工。無論怎麼大聲嚷嚷核心價值、未來展望，員工都很難聽進去。

很多公司對待員工，都只想到他們該為公司做的「義務」，而不是保障他們的「權利」。但是身處社會組織的人類，不管是誰必定都想要維持著「權利和義務的平衡」活下去，這是勞動者和購買勞力的雇主，需要取得的共識。在這樣的前提下，執行長卻說：「你先把義務完成，我再來考慮要不要保障你的權利」，這種心態根本就是霸凌。

突然懷疑執行長是不是在經營公司時，只注重金錢的部分，所以覺得提供福利給員工，是浪費錢的事情，因此也才會將一部分的生產線發包出去，以節省成本。所謂的公司，的確是因為要賺錢才緊密連結的團體，但金錢絕對不是唯一的生存根源。

來源：樂金文化