【野村投信】口罩戴好，不怕對面打噴嚏

焦點訊息：

勞動部勞動基金運用局公布勞動基金最新績效，今年截至 6 月底賺進新台幣 3,002.6 億元，收益率 6.59%；6 月單月獲利 454.1 億元。整體? 動基? 截至 6 月底規模合計共 4.8 兆元。

全球航運龍頭馬士基（Maersk）公布強勁的第二季財報，並大幅上修 2021 年稅息折舊攤銷前利益（EBITDA）預估區間，稱第三季業績可望超越第二季。惟該公司研判現階段航運需求多屬暫時性現象，加上供應鏈中斷與短缺的非常態影響，需求結構的波動性將高於正常情況。

經理人觀點：

陸股打噴嚏，台股一定感冒？

近期大陸主管機關大小動作頻頻，不論是針對互聯網平台、教育機構或是網路遊戲產業，一舉手一投足、乃至一個眼神都能誘發絕大多數（不是全部）的投資人恐懼，這段時間某些外資也基於區域市場考量而轉向賣超台股，以降低區域曝險比重。中國共產黨百年黨慶過後，奠基社會主義的各式管控力道逐漸加大，從以往的脫貧路線轉向均富路線，我們因而嗅到校正「社會不公現象」的濃厚味道，但這不影響台灣產業與經濟發展的競爭力本質，讀者們可放寬心。

貨櫃業龍頭定錨航運景氣：

馬士基第二季財報與第三季展望符合預期，印證航運業供需最緊俏的時候已過（今年 5~6 月）。從美國公布主要碼頭貨物積壓量來看，頂峰同樣出現在 6 月，隨著美國各項運作逐漸恢復正常，塞港問題終將得到解決。比起塞港，我們其實更關注受疫情衝擊的東協重要出口國（包括馬來西亞、越南及泰國等）近況，許多台、日、韓及陸企的生產基地集中此一區域，防疫封鎖措施對生產端的影響層面廣泛，這也導致東協出口貨運量明顯減少（意味貨運需求下滑），進而給了歐美碼頭消化待處理貨物的良機。當東協國家供應鏈恢復正常運作及出貨之後，歐美塞港及缺櫃問題也將會舒解不少，屆時馬士基所言的「暫時性現象」與「非常態影響」應有機會劃下句點，展望明年景氣，一切重新開始。

資金不著痕跡地回流電子：

目前全球各大機構開始陸續下修 2022 年的航運運量（Shipping）與運價預估值，後者的下修幅度普遍落在兩到四成之間，顯示主流觀點已咸認航運基本面峰值為今年第二至第三季間。現階段機構法人的航運部位已經不多，不過這波航運股價高點與基本面峰值幾乎同時出現，並未率先見頂，應與當沖客及散戶的高參與度有關。目前航運股佔大盤成交比重仍有三成左右，但電子股佔比已逐漸升高，資金正重返這個能把成長續航力一路延伸至明年的「台灣驕傲」。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。【野村投信獨立經營管理】