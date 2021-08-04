◆盤勢分析

1. 受到能源、醫療保健股走強引領，美股四大指數全面收高，漲幅介於 0.55%~0.82%，標普改寫新高紀錄。指標科技股普遍上揚，美光、AMD 漲幅超過 3% 表現最佳，台積電 ADR 上漲 1.33%、聯電 ADR 上漲 3.5%、日月光 ADR 上漲 2.1%。

2. 周二台股在平盤附近開出，整日維持量縮 50 點左右的窄福波動。收盤指數上漲 50.48 點，漲幅 0.29%，收在 17553.76 點。

3.OTC 指數開高橫盤，收盤上漲 1.01 點，收在 220.98 點，重新站回所有天期均線之上。

4. 權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股開平走高，收紅 K 線棒。

(2) 量能：成交量 3,866.65 億元，仍低於五日均量，顯示市場心態仍趨謹慎。

(3) 技術指標：日 KD 指標呈現黃金交叉開口擴大、MACD 柱狀體零軸之下持續翻揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 15.50 億元；外資 + 9.39 億元、投信 - 3.97 億元、自營商 + 10.08 億元。

5.ABF：下半年進入出貨旺季，需求持續增溫，8046 南電、3037 欣興、3189 景碩等集體走強。

6.LED：隨著各大廠陸續推出採用 Mini LED 技術的顯示器，周二 LED 族群落後補漲的態勢延續，6164 華興漲停，4956 光鋐漲半根停板，2340 光磊漲逾 4%，3031 佰鴻和 2393 億光均漲逾 2%。

7. 航運：FMC 確定不干涉自由貿易運價，周二航運股 12 點過後 2603 長榮、2615 萬海、2609 陽明等股價一路震盪走高。

8. 原物料：智利銅礦罷工危機升級，市場預期國際銅價有望再度走高，激勵 2009 第一銅、1605 華新、1609 大亞、1608 華榮等漲幅超過 3%；中國水泥價格有望回穩，1101 台泥、1102 亞泥維持紅盤。

9. 操作建議：近期加權指數持續在月季線之間震盪，偏多格局未變，但資金逐漸轉往電子相關類股。短線可關注半導體、IC 設計、5G 相關題材個股操作，慎防追高風險。此外，拉回幅度大且成交量快速下降的原物料股，可伺機尋找介入時點。

10. 環球晶 Q2 獲利近 40 億 史上最賺：矽晶圓大廠 6488 環球晶 3 日召開法人說明會，受惠於晶圓代工廠、記憶體廠等強勁拉貨動能，第二季合併營收 152.08 億元，股淨利 9.09 元亦優於預期。公司表示，產能目前已全線滿載，且將持續至下半年底，下半年的營收成長動能有望優於上半年。至於環球晶併購德國世創（Siltronic）仍預計於 2021 年下半年完成最終交割。

11. 宏捷科 7 月營收 登頂：受惠新產能開出及漲價效應發酵，砷化鎵晶圓代工廠 8086 宏捷科 7 月營收以 4.12 億元締新猷，月增 4％，年增 46.96％。公司表示，目前月產能拉升到 1.3～1.4 萬片，預計 8 月月產能達 1.5 萬片，訂單滿手下，產能將滿載至年底，且明年第一季訂單也已排滿。

12. 衝刺高毛利產品 義隆漸入佳境：IC 設計廠 2458 義隆下半年在晶圓代工、封測產能吃緊效應下，使產品出貨動能減少，不過由於高毛利產品供貨優先，義隆預期，第三季營收水準將與第二季相仿，但毛利率可望高於第二季的 50.2％歷史新高，第四季隨著產能增加，出貨動能將可望重回成長，下半年營運可望優於上半年。

