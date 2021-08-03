中華車Q2 EPS創同期新高 上半年獲利增逾6成

中華車 (2204-TW) 今 (3) 日董事會通過上半年財報，稅後純益 25.38 億元，年增 66.71%，每股純益 4.65 元，其中，第二季稅後純益 12.54 億元，年增 37.29%，並創同期新高紀錄，每股純益 2.3 元。

中華車第二季合併營收 75.51 億元，年增 6.11%，營業毛利 16.71 億元，年增 28.85%，毛利率 18.22%，與去年同期持平，營業利益 7.18 億元，年增 89.38%，營益率 5.33%，也較去年同期持平，稅後純益 12.54 億元，年增 37.29%，每股純益 2.3 元。

中華車上半年合併營收 161.95 億元，年增 9.59%，營業毛利 32.96 億元，年增 25.68%，毛利率 20.35%，年增 2.61 個百分點，營業利益 15.1 億元，年增 68.98%，營益率 9.32%，年增 3.27 個百分點，稅後純益 25.38 億元，年增 66.71%，每股純益 4.65 元。

中華車說明，上半年獲利成長，主要是因內銷四輪提車台數年增約 1200 台，隨著銷售台數增加、全廠稼動率提高再加上費用低減等努力，推升毛利率成長。

業外方面，由於中國疫情趨緩，今年車市轉為熱絡，認列福建奔馳、裕隆和其它轉投資公司獲利增加，合併業外淨利 15.54 億元，年增 90.7%。

展望後市，中華車表示，儘管國內車市受本土疫情衝擊，第二季無法延續第一季的成長力道，但在疫情降級後，相信國內車市消費動將能會逐步回復，下半年仍將積極努力達成預定內銷台數 5 萬台的目標。