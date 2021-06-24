衝破疫情限制 內資認養股持續高飛？

萬寶投顧陳子榕指出，正當市場因為美國聯準會 (Fed) 鷹派抬頭而猶如驚弓之鳥時，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 又給了市場一針安定劑，鮑爾認為通膨是暫時的，隨著供應鏈瓶頸解除，通膨率就會回到正常 2％以下。市場買不買單？可以看到美元指數已經從近日高點 92.41，連續兩天回落，對利率最敏感的那斯達克指數收盤也站上歷史新高，科技類股百花齊放，旺季即將來臨。



電子族群沉寂一段時間，但整體需求業績其實非常暢旺。5 月份北美半導體設備製造商出貨金額首度突破 35 億美元大關，連續 5 個月創新高，而且到 2022 年底為止，全球還將有 29 座半導體廠房陸續興建動工，總設備支出超過 1,400 億美元，相關設備儀器廠未來幾年業績都會大進補。



半導體廠房工程商帆宣 (6196-TW)、半導體儀器廠家登(3680-TW)、弘塑(3131-TW)、京鼎(3413-TW) 等目前都是訂單滿手，例如帆宣在手訂單已經突破 300 億元新高紀錄，前 5 月累計營收 118.34 億元，年增 27.53％，後續工程逐步認列業績，加上極紫外光 (EUV) 出貨持續暢旺，第三季營運將挑戰單季歷史新高水準。



蘋果股價在 5/12 打下波段低點 122.25 美元之後，6/3 開始一路向上，目前已經來到 134.08 美元。市場已經預估今年下半年 iPhone 接單量上看 1.5 億支，iPhone 13 受到 5G 換機潮及舊手機汰換週期加持，預估達 9,000 萬～1 億支，較去年 iPhone 12 預估值高出 2 成，相關概念股營運動能強勁。



近期為大家追蹤介紹相關族群投信認養股，包括欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW)、全新 (2455-TW)、華通 (2313-TW)、玉晶光 (3406-TW)、旺宏 (2337-TW)，投信都持續大買，股價也不斷走升。

其中，華通在 6/18 介紹後，股價已經一舉突破半年線，創波段新高，上漲近 10％；5/28 分享的全新股價也持續走高，從 110 元漲到 132 元，漲幅 2 成。



另外，6/10 推薦的印刷電路板金像電 (2368-TW) 股價從 56.7 元漲到 67.8 元，大漲 11.1 元，漲幅約 2 成，股價創 21 年來新高；而 5/25 以來多次推薦的 IC 廠茂達(6138-TW)，股價也是創下新高紀錄 171 元，大漲 37 元，漲幅近 3 成。

這都是能佈局在起漲區，透過籌碼追蹤低低卡位，不必等法人公開買超排行後，才再追追追，參考我所推的好股，當個先知先覺者，最終結出好果子。請參考 5/25 《疫情大浪沖擊 遠距商機走強？》。

萬寶投顧陳子榕指出，未來我仍會持續為大家掌握籌碼趨勢，逢低卡位佈局，只要多關注我的文章，投資就可以輕鬆致勝。

全新 (2455-TW) 因蘋果新機第二季底正式啟動磊晶拉貨潮，尤其 5G PA 磊晶使用量較以往大增，5G、WiFi 6 滲透率又雙雙提升，加上車用 LiDAR(光達)拉貨仍緊，使得第二季稼動率仍高檔，預估毛利率可維持 40％以上，整體第二季營收將持穩上一季高峰水準，獲利可望優於去年同期。而因應客戶需求，全新今年資本支出 5～10 億元，添購近 10 台 MOCVD 機台，產能估增加 1～2 成，下半年營運更強。

界霖 (5285-TW) 為功率導線架大廠，客戶涵蓋英飛凌 (Infineon)、安森美(ON Semi) 等國際 IDM 大廠及封測代工廠，目前封測客戶已在預定 2022 年產能，電動車及工業產品訂單也大增，推升第一季稅後盈餘達 1.13 億元，年增 718％，單季 EPS 為 1.2 元。目前界霖高門檻車用產品營收占比已達 40％，年底估達 43～45％，目標則是 50％，界霖第二季陸續調漲價格，全年 EPS 至少 4.5 元。

超豐 (2441-TW) 雖遭逢移工染疫干擾，使 6 月營收略受影響，但第二季表現仍可望再創新高，由於封裝業務佔營收貢獻逾 8 成，訂單能見度已達第三季，使得稼動率持續滿載，封裝及測試報價繼續上漲，全年營收、獲利有機會挑戰新高。因應打線封裝供不應求，產能吃緊將一路旺到年底，今年新建的頭份二廠及 WT 二廠，則預計明年 6 月前完工加入產線。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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