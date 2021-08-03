陳時中：將簽核EUA 助BNT疫苗加速輸台

疫情指揮中心今 (3) 日宣布，第 5 輪公費新冠疫苗 5 日起開放預約，約 51.9 萬人可接種莫德納疫苗，至於台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 永齡基金會、慈濟 3 單位各捐 500 萬劑 BNT 疫苗，指揮官陳時中透露，下午就會簽核緊急使用授權 (EUA) 公文，讓後續排程順利進行。

陳時中表示，再次感謝鴻海集團創辦人郭台銘、台積電及慈濟，三方合作讓製造排程儘速完成，食藥署目前也已經完成 EUA 公文，他下午就會簽核通過。

陳時中進一步說明，簽核後，BNT 疫苗將可藉由 EUA 申請輸入台灣，原廠、代理商都希望排入排程，因此，台灣要有緊急授權的許可，製造排程才能較順利。

陳時中透露，郭台銘對於 BNT 疫苗輸入很急，非常積極處理。

指揮中心表示，COVID-19 疫苗施打意願登記與預約系統將自 5 日上午 10 點至 7 日中午 12 點止，開放預約接種，兩類人此批可接種莫德納疫苗，預估人數約 51.9 萬。

首先是已接種第一劑莫德納疫苗，且至 11 日 (含) 前已間隔滿 28 天的第一至三類及孕婦等對象，可接種第二劑 (約 6.8 萬人)。其次，已於 7 月 19 日 12 點前意願登記莫德納疫苗，且為 65 歲 (含) 以上長者及 55 歲 (含) 以上的第九類對象，可接種第一劑 (45.1 萬人)。