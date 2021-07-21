〈台採購BNT疫苗〉慈濟簽約捐贈500萬劑 將與台積電、鴻海同步供貨

慈濟基金會今 (21) 日與上海復星實業就申購 500 萬劑 BNT 疫苗案，完成合約簽訂，將全數捐給政府，對此，行政院表示，本專案依循先前台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 永齡基金會捐贈的模式比照辦理，後續將同步供貨，12 歲至 18 歲未成年人會納入使用對象範圍。

行政院發言人羅秉成指出，捐贈單位慈濟基金會於今天上午約 8 點，將備妥的相關契約等法律文件，遞送受捐贈單位衛福部疾管署審核，同仁立即完備相關行政程序後，於 10 點左右，由疾管署長周志浩完成捐贈契約的簽署手續。

羅秉成表示，慈濟專案依循先前台積電、鴻海 / 永齡基金會捐贈專案模式比照辦理，捐贈原則、契約架構及條件均相同一致。三單位各捐 500 萬劑，共計 1500 萬劑的 BNT 疫苗，將統由疾管署併案向食藥署申請 EUA 專案輸入許可，同時也會將 12-18 歲未成年人納入使用對象的範圍內。

另經協調三捐贈單位，此批 1500 萬劑疫苗將一併排入製程整體規劃，日後每批疫苗數量即由三捐贈單位平均分配，同步供貨，由中央統籌運用。

羅秉成表示，特別要感謝慈濟基金會的善行義舉，以及疾管署同仁的辛勤付出，最終在公私協力的合作下，順利達成此項階段性的重大進展。