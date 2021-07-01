保單借款紓困超低利率誘人 開辦三小時申辦逾1.3億元

繼日前政府推出勞工紓困貸款後，22 家壽險業的保單借款紓困也在今 (1) 日上路，因為 1.28% 的超低借款利率，讓上路首日湧入大舉申請人潮，金管會統計至今日中午 12 時，開辦短短 3 小時，保單借款的紓困金額就達衝破 1.3 億元。

申辦保單紓困借款只要符合包括：「身心障礙者」、「中或低收入戶」、「特殊境遇家庭成員」、「符合政府個人紓困補助條件者」、「受新冠肺炎疫情影響以致經濟困難者」此五大條件之一，就可在保單價值準備金可貸金額內提出申請，借款金額最高 10 萬元，利率為 1.28%，優惠期間三年。

儘管保單借款須符合五大條件，但是今天紓困專案上路首日，光是從 9 點一上班到中午 12 時為止，短短三個小時內，國內壽險公司總計受理 1453 人申辦，共計辦理了 1617 件，保單紓困總金額 1 億 3283 萬元。

保險局長施瓊華表示，各保險公司今天的保單借款紓困處理還算順利，其中，壽險業龍頭國壽還回覆保險局，申請案件幾乎全部都採視訊申請為主，而且在今天之內就已經完全將紓困金額撥款到保戶戶頭。

南山人壽則表示，截至今天下午 4 點，共 788 人申辦，櫃台辦理約佔 7 成，總申請金額 7520 萬。