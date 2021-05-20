〈股東會史上首延期〉電子傳產大廠均配合辦理 大立光股利發放時程不受影響

國內疫情升溫，金管會今宣布，從 5 月 24 日起至 6 月 30 日止，暫停召開股東會，其中電子大廠台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 等，以及傳產龍頭台塑四寶、中鋼 (2002-TW) 等均表示，將遵守主管機關指示，配合規定延期召開股東會。

根據統計，此次影響的上市櫃及興櫃公司合計共 1931 家，金管會證期局表示，各公開發行公司之股東會開會日期延至 7 月 1 日起至 8 月 31 日止舉行。

原定在 5 月 24 日至 6 月 30 日將召開的國內電子大廠包含台積電、鴻海、聯發科外，國內電源龍頭台達電 (2308-TW)、工業電腦龍頭研華 (2395-TW)、被動元件大廠國巨 (2327-TW)、面板雙虎友達 (2409-TW) 及群創 (3481-TW)、五大代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW)、英業達 (2356-TW) 也公告依主管機關規定辦理延期。

其中，大立光 (3008-TW) 表示，股東會也將依照主管機關辦理延期，但預計不會影響除息時程以及股利發放；大立光今年每股擬配發現金股利 79 元，除息日期為 8 月 11 日。

而台塑集團除了四寶台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW)、台化 (1326-TW) 以及台塑化 (6505-TW) 等股東會延期外，集團旗下南亞科 (2408-TW) 也同步延期；其餘傳產指標包含水泥雙雄、和泰車也配合股東會延期措施。

另外，中鋼除了依規定延期股東會外，由於涉及股東會紀念品「熊愛台灣棘輪起子工具組」發放時間，目前內部也在針對相關問題進行討論，後續將另行對外公告配套措施。

據了解，依照法規，召開股東會的日期必須通過董事會規定，目前多家公司也指出，後續將召開臨時董事會，確認股東會延期召開的時間。

(鉅亨網記者彭昱文、張欽發、王菀甯、林薏茹、劉韋廷、魏志豪台北)