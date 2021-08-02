[股海大丈夫] 上市櫃股票找不到低檔潛力股了嗎? 精選三檔興櫃黑馬股!

所謂興櫃市場，根據櫃買市場的說明，興櫃股票市場建置目的主要在將未上櫃 (市) 股票之交易納入制度化管理，故未要求申請公司本身之獲利能力及股權分散等條件，亦未訂定類似上市櫃股票之審查程序，只須有兩家以上之推薦證券商推薦，即可申請登錄興櫃交易，興櫃市場又區分為一般板及戰略新板，其中興櫃一般板 (以下簡稱一般板) 股票由推薦證券商的買進及賣出報價主導交易，推薦證券商負連續且買賣雙向報價之義務，而且興櫃股票成交的對方一定是各該一般板股票的推薦證券商，投資人之間無法相互成交。

台股在上週回測季線後，今天強勢站上 5 日及 10 日均線，在上週大盤盤勢不佳的情形下，仍有多檔漲幅超過 10%，如巨有科技 (8227-TW)、華信科(3627-TW)、彥陽(3429-TW)、力智(6719-TW)、圓點奈米(6797-TW) 等，其中尤以新掛牌的 ASIC 設計廠巨有科技表現最佳，一周大漲 76%，從中可發現上週發動的多為中低價興櫃股，另外我們也精選出三檔興櫃的潛力黑馬股如下。

<安格 (6684-TW)>

高速影像傳輸介面廠安格科技（6684-TW）目前股價 184 元，Q1 營收為 1.36 億元，YoY 272%，毛利率 55%，營利率 26%，稅後淨利率 21%，每股盈餘 1.36，YoY 268%，基本面表現亮眼，為高速運輸族群中唯一毛利率超過 5.5 成的公司，且高速傳輸族群中普遍股價較高如譜瑞、祥碩、威鋒等，安格估計 8/11 掛牌上櫃，預計上櫃後將掀起一波比價效應。

<精拓科 (4951-TW)>

精拓科 (4951-TW) 受惠於全球 Mcu 大缺貨，上市櫃的相關個股如新唐、凌通、盛群等，7 月屢創新高，今日股價大漲 5.21%，來到盤整區間高點，就其基本面來看，營收持續創高，Q2 營收季增 23.8%，年增 46.4%，全年獲利可望來到 3 元以上。

<力積電 (6770-TW)>

力積電 (6770-TW) 掌握記憶體和半導體成長的發展利基，現有 12 吋晶圓廠三座（P1、P2、P3 廠）及 8 吋晶圓廠二座，同時 12 吋晶圓廠是目前台灣產能最大的記憶體晶片製造公司，而今年新建置的苗栗銅鑼廠，也預計於明年 9 月開始裝機；力積電第 2 季自結營稅前盈餘 39.34 億元，季增 52.95%，每股稅前純益 1.15 元；上半年累計稅前盈餘 65.06 億元，比去年成長 155%，每股稅前純益 1.97 元，7/30 力積電正式向證交所送件申請上市，成為台灣第 10 家申請上市公司，就過往經驗來看，從送件到上市大概需要 3-4 個月時間，所以預估最快掛牌上市日期約在 12 月附近。

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