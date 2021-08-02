〈陸港盤後〉國家隊護盤有功 上證帶量翻紅上漲2%

美國 SEC 表示要加強監管中資企業赴美上市的審查資料，而中國證監會則表態對中資企業赴美上市抱持開放態度，在利多利空相互影響下，周一 (2 日)A 股三大指數開低後急拉走高。

今日國家隊護盤態度明顯，權值股白酒、證券、銀行在早盤就出現跳漲走勢，A 股市值王貴州茅台飆漲 4.5%，對上證影響最大。

上證今日作為領頭羊角色，帶動 A 股成交金額大漲，達人民幣 1.51 兆元，日增逾 12%。

港股方面，早盤受到 A 股開盤下滑的拖累，恒指開高走低。不過在 A 股急速翻紅的帶動下，恒指順勢拉升，突破 26000 點的壓力關卡，後勢保持在 26000 點之上震盪。

不過港股市值王騰訊 (700-HK) 下滑 0.8%，除了限制恒指漲幅外，對於恒科指的打壓更重，導致科技指數的漲幅相對落後不少。

截至收盤，上證綜指上漲 1.97%，報 3464.29 點；科創 50 指數上揚 0.52%，報 1599.47 點；深證成指上漲 2.25%，報 14798.16 點；創業板指收紅 1.55%，報 3493.36 點

恒生指數上漲 1.06%，報 26235.8 點、恒生科技指數小漲 0.23%，報 6796.25 點。

北向資金進出方面，周一北向資金買超人民幣 51.84 億元，其中滬股通買超人民幣 30.93 億元，深股通買超人民幣 20.91 億元。

法人觀點

國泰君安證券認為，周一滬深兩市出現大漲，工程機械、白酒、證券等近期跌幅較重的類股集體反彈，帶動上證大漲近 2%。而半導體、 稀土、鋰礦等出現獲利了結賣壓，顯示出資金輪動的現象。今日滬深兩市超過 3000 檔個股上漲，市場情緒明顯回溫。展望後市，上證有機會延續反彈，3500 點下方皆是佈局良機。

