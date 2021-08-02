以調整週期來看航海王 以5月12日高點來看電子權值股

台股的大格局在 7 月 30 日三方條件同日成立資金換手，對應 7 月 5 日的排列已讓大格局重新回到多空交替。雖然 7 月 20 日開始，大盤任何的拉抬力道皆無力挽回月線 (20MA) 之上，尤其在貨櫃三雄全數淪陷後，八月份第一週針對大盤「不見漲勢也將以盤代跌」仍是重要思維。

以此為前提來看待大盤指數，自然不會過度解讀外資籌碼動作。上週四、週五電子類股成交比重，分別維持在 52.51% 與 50.22%，對照貨櫃三雄破低拉抬再跌停，明顯可以看出調整籌碼，甚至清理信用交易浮額意味濃厚。連續五個交易日下來，大盤皆處於 6 月 23 日上攻萬八起始長紅的防守狀態，預料電子仍是本週多方防守的主軸。

櫃買中小型電子的表現，明顯可見近期資金逐步自航運流出，八月第一週的交易日電子資金比重若能持續維持五成，那一整個七月的動盪即是台股關鍵轉折。針對電子權值股的觀察重點，分別已長達五個月、四個月、三個月積弱不振的台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW) 與聯發科(2454-TW)，雖然技術線型短中長均線糾結待表態，整體陷入整理的時間恐怕再拉長，但三檔股票在八月的防守依舊看 5 月 12 日的高點，台積電 571 元、鴻海 106.5 元、聯發科 919 元。

其中的意義不僅是五月因為疫情的閃崩，三者皆提早大盤五天落底，維持電子類股的資金命脈更是重點。尤其是 7 月 6 日因除息留下缺口的 2454 聯發科，上週為電子賣壓最大的拖油瓶，本週若能回防 919 元維持沖洗，IC 設計族群至少就是眼前輪動攻高的局面。

股價不斷維持於 5 月 12 日高點之上的電子股，在晶技 (3042-TW)、合晶(6182-TW)、健和興(3003-TW)、元太(8069-TW)、九暘(8040-TW)、晶豪科(3006-TW)、菱生(2369-TW)、鈺創(5351-TW)、茂達(6138-TW)、凌陽(2401-TW)、偉詮電(2436-TW)、類比科(3438-TW) 接續突破前波高點之後，上週三雖有市場摜壓電子族群，但多頭輪仍然未遭破壞。

防守力道相對強勁的聯陽 (3014-TW)、矽統(2363-TW) 接棒攻擊的機會明顯相較晶焱 (6411-TW)、揚智(3041-TW) 更值得期待。而第一波領先大盤突破前高的股票力旺 (3529-TW)、智原(3035-TW)、通嘉(3588-TW)、凌通(4952-TW) 上週三已拉回防守，後續可將目光轉移至七月未明顯表現的高價股，如鈺太(6679-TW)、嘉澤(3533-TW)。

盤面的電子人氣指標依舊以強茂 (2481-TW) 領軍的整流二極體族群維持高檔強勢整理，載板三雄景碩 (3189-TW)、南電(8046-TW)、欣興(3037-TW) 則是觀察電子人氣的指標。

前波領先大盤突破 5 月 12 日高點前波領先大盤突破 5 月 12 日高點的領頭羊上週明顯由致新 (8081-TW)、矽創(8016-TW) 帶出過高走勢，已停頓多時的環球晶 (6488-TW)，以及除息後的台達電(2308-TW)、義隆(2458-TW) 全數有待在八月行情來表態。近期已特別針對 IC 封測廠的族群輪動，在超豐 (2441-TW)、昇貿(3305-TW)、旺矽(6223-TW) 已陸續往前高突破之後，七月開始已有二線廠典範 (3372-TW) 表態。

第三季電子拉貨潮務必要追蹤的報價看漲的題材個股，除了 MCU 題材的盛群 (6202-TW)、創惟(6104-TW) 連續三週亮出過高漲勢，乙盛 - KY(5243-TW)、廣宇 (2328-TW) 等電動車供應鏈指標股可望表現。

傳產股除了塑化、橡膠族群漲多拉回和落後補漲股為追蹤標的，七月底開始亦可留意疫後復甦題材，股價拉回能在季線上升扣抵位置維持強勢整理的個股。至於市場最多投資人在六月底、七月初，因為一窩蜂追漲追買而淪陷的貨櫃三雄，在上週前兩日再次全軍覆沒後，週三先在季線扣抵 (60MA) 漲跌分歧，週四緊接全面上攻漲停收盤，在肉眼看似絕地大反攻的當下，週五卻戲劇性的再為殺盤重心。誠如最近兩週重覆在公開文章所強調的，貨櫃三雄中期命連共同體的檢視標準不變，依舊以連續三日收盤站回大戶頸線來過濾上漲的強弱，長榮 (2603-TW) 在 148 元、陽明 (2609-TW) 在 146 元、萬海 (2615-TW) 在 246 元。

尤其是萬海與前一週的長榮，相同都在收盤站回大戶頸線的第二交易日快速再失守，本週除了觀察貨櫃三雄是否重覆向下摜壓，第三季不論國際運價如何看漲，接下來八月、九月最嚴峻的考驗，恐怕是類股週期被調整至與大盤同步，跟進拉回至半年線扣抵 (120MA)。上週開盤前已特別強調，近期貨櫃三雄的表現僅看防守，任何拉抬或漲停只要不到強勢整理的關鍵價，皆視為弱勢。

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