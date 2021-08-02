【法人洞見】航運股的神奇密碼

第二季的航運股，鋒頭正盛、一時無兩，隨著時間來到 7 月初，貨櫃三雄紛紛締造歷史天價之後，隨即兵敗如山倒，至 7 月最低點，跌幅大約都有約 5 成左右的水準，不勝唏噓。

眾所周知，航運股的基本面仍然一片大好，相關指數報價也不見敗象，那麼問題顯然是出現在籌碼面了！這個部分，似乎與年初的台積電如出一轍。

護國神山台積電，不論基本面、產業地位、未來展望等，都是公認的績優股，可儘管市場認同度高，卻因股性溫和，因此多以長期投資者居多，始終無法屢獲多數散戶的心。可自去年開始，台積電從 200 多元起步，勢如破竹攻上 679 元天價後，這檔大牛股，瞬間成為散戶們的新寵。今年上半年，台積電的股東人數首度超越中鋼，成為台北股市股東人數最多的一檔股票，但股價的膠著，卻也從此展開。3 月開始，台積電即進入永無止境的 600 元保衛戰，不論後續有多大的利多傳出，股價均無法再創新猷。

這個狀況，是不是與如今的航運股有些類似呢？

去年第四季、今年第二季，兩波航運大驚奇，令航運股從乏人問津，變為萬人追捧。遙想一個月前，只要一提到航運股，人人出口成航海經，人人皆是航海王，只要有人敢對航運股提出質疑，隨即會遭受大量網友砲轟，這一大群用情至深的散戶，我想就是航運股一瀉千里最大的原因之一。

此時木已成舟，如何應對，才是重點。

過去的經驗告訴我們，除非是嚴重的外部利空，否則強勢股的多頭終結，都不太可能一波到底，尤其連續性的下跌殺盤，鮮少出現超過 50% 的情況，因此在搶反彈的策略上，往往會這樣制定。〝當跌幅達 30% 時進場、跌至 40% 時加碼，而自低點反彈超過 20% 至 25% 左右，就必須開始留意出場點。〞

以長榮來說，股價在 7/6 見高點 233 元，在急殺 36.4% 之後，7/14 出現第一次的轉折向上，反彈幅度為 27.2%；第二波的下殺從 7/19 的 189 元起算，至 7/28 的 116.5 元，共回檔 38.3%，接著開啟二度轉折向上，反彈幅度為 29.1%。重點來了！還會有第三、四、五次的反彈嗎？就以往經驗來看，越到後來，反彈的規律性越難抓，但至少就航運股的基本面與股價修正幅度來看，仍可期待第三次出現的可能性，只是就如同股是老手所說的，搶反彈就像搶銀行，有沒有搶到都得跑。

至於第三次反彈過後，股價又會如何發展呢？其實我們還是可以沙盤推演出兩種路線，未完待續。欲瞭解航運股的後續發展，請免費加入林鈺凱分析師頻道：



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