中油：明日起汽油漲價0.3元 柴油不調整

台灣中油公司自明（2）日凌晨零時起汽油價格調漲 0.3 元、柴油不調整，調整後參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 28.7 元、95 無鉛汽油每公升 30.2 元、98 無鉛汽油每公升 32.2 元、超級柴油每公升 25.8 元。本週油價除持續維持亞洲鄰近國家最低價機制外，油價平穩措施機制也啟動，雙機制協助替消費者吸收汽、柴油漲幅每公升 0.1 及 1.1 元。

台灣中油表示，本週受國際貨幣基金組織 (IMF) 上調 110 年歐美地區經濟成長預測及北半球進入夏季用油旺季等因素影響，帶動國際油價上漲。本週調價指標 7D3B 週均價為每桶 73.66 美元，較前週 71.23 美元上漲 2.43 美元，新臺幣兌美元匯率升值 0.037 元，國內油價依公式計算漲幅為 2.62%。

按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲 0.4 元及 1.1 元；考量民生與產業，油價調整時先維持價格需低於亞洲鄰近國家 (日、韓、港、星) 之限制，並由台灣中油吸收此部分調幅，計算後 95 無鉛汽油每公升 30.3 元，已達經濟部公布之油價平穩措施第一階段 95 汽油每公升 30 元之門檻，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之 0.3 元，25% 調幅由中油吸收，此吸收調幅經四捨五入計算後，汽、柴油每公升由台灣中油各再吸收 0.1 元；因雙重平穩機制啟動，亞鄰最低柴油每公升吸收 1 元，及油價平穩措施汽、柴油每公升再吸收 0.1 元，合計汽、柴油價格每公升共分別吸收 0.1 元及 1.1 元。

本週因公式需調整之 0.1 元及 1.1 元由台灣中油吸收後，汽油價格實際調漲 0.3 元、柴油不調整，累計 110 年至 6 月底止，台灣中油共吸收 44.35 億元。