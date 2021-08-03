日本大金R32冷媒開放300項專利 減排抗暖化

日本大金獨家研發的 R32 環保冷媒，有不會破壞臭氧層、溫室效應係數減低 75%，及提升 10% 能效的特性，為加速 R32 冷媒空調全球普及，日本大金宣布再擴大無償開放 123 項 R32 冷媒製造及銷售專利，累計已達約 300 項專利，可直接無償使用。日本大金 2011 年就無償提供 93 項 R32 專利，在環保意識潮流下，歐美日中台及全球超過 100 國、超過 80 家空調製造廠商免費使用 R32 專利，採用並銷售 R32 冷媒空調。

依據日本大金最新公布數據，至去年 12 月，估算全球各空調品牌銷售 R32 空調已超過 1.4 億台，減少約 2.3 億噸二氧化碳排放，為減緩地球暖化做出巨大貢獻。和泰大金空調身為全球空調業的領導龍頭，專業專精，一直堅持努力提高技術水準，以及環保節能的重大使命。和泰大金率先推廣環保節能的 R32 新世代空調，家用全系列使用對地球環境最友善的 R32 環保冷媒，在節能表現上更是卓越，橫綱系列、大關系列、經典以及多聯系列，全部能效一級。台灣市場與全球同步，始終引進最先進產品帶給消費者最佳的空氣品質體驗。

閃流放電 分解病菌異味

2021 新機橫綱 V 系列，是健康防疫宅代表作。橫綱 V 系列符合居家防疫需求，促使銷售比去年同期呈現倍數成長，創造熱賣佳績。橫綱 V 系列擁有日本先進閃流放電技術，產生高速電子撞擊，高強度的分解元素，分解細菌、過敏有害物質、病毒、異味等，在冷氣、暖氣或送風、除濕等模式下，閃流放電都可同時運行，以及配備 PM2.5 濾網，潔淨空氣，嚴格把關空氣品質；防黴運轉功能，在關機後自動送風吹乾熱交換器，持續清淨和乾燥機體內部，確保熱交換器和氣流風道的潔淨。

溫濕雙控 營造舒爽居家

橫綱 V 系列更有大金專為台灣悶熱氣候獨家研發的溫濕雙控 Hybrid Cooling，冷氣除濕同步運轉，溫度濕度完美比例，除濕力較一般冷氣除濕力大幅提升 75%，全系列 CSPF 1 級能效省電，並集結搖擺式壓縮機、釹磁鐵直流馬達、智慧眼自動偵測、室外機防蝕處理、遙控器就可自我故障檢測、內建 WiFi 無線接收器等大金先進技術。

再加上航太康達科技舒適氣流，創造更廣範圍區域的舒適空間，不直吹人體的無感涼風，將舒適空調最重要的溫度、濕度與氣流完美結合，不但乾爽最舒適，並達省電效果，讓溫度多 1℃，但增加省電 6%。另外，經典系列除有完整變頻冷暖功能外，也採用獲得日本機械工業促進推廣學會大獎的搖擺式壓縮機、R32 環保冷媒、康達舒適氣流、防黴運轉與貼心的優惠價格，受到年輕世代新婚新居青睞，第一次買空調就可直接輕鬆晉級頂尖品牌，衝高銷售成績。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1448 期】

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