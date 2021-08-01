除權息旺季 布局兩大策略讓股息利滾利

許多民眾偏好存股領息，藉此在每年為自己荷包增添額外金流收益，今 (2021) 年逾 1700 家上市櫃公司合計將配發 1.56 兆元股息，創台股史上最高配息紀錄。正值除權息旺季，台新銀行理財團隊建議，可透過「配置低存續期債降風險」及「布局低基期產業添報酬」兩大策略，應對殖利率及通貨膨脹率雙雙走高的預期市況，達到多元投資、股息利滾利的穩健獲利效果。

目前台股指數仍處於相對高檔，民眾若單以股票做配置，資產部位恐承受較大的波動風險，台新銀行表示，完善的投資組合應股債兼具，債券相較於股票，具有低波動等特性，受大盤指數下跌影響程度較低，而低存續期債券除上述特性外，更受惠於平均到期年限短，對利率敏感性相對較低，更能抵禦殖利率走高的影響。建議民眾可配置低存續期債降低利率風險，採用長期投資累積金流方式，於經濟復甦前提下可選擇高收益債、新興市場債以放大債券金流收益。

此外，台新銀行指出，近期多國通膨年增數據高於預期，市場認為央行可能加快政策緊縮的時程，產業板塊資金輪動快速。觀察今年以來，科技股與消費類股表現儘管相對落後於標普 500 指數，伴隨疫情對經濟影響逐漸淡化，各國解封有利促進消費動能回升，相關消費類股族群可望受惠。

科技類股方面，5G 應用帶動自駕車、雲端運算、人工智能和物聯網等產業發展，分析師上修標普科技類股 2021 年獲利成長預期，有助支撐科技股表現。建議可布局消費復甦相關類股和相對低基期科技類股，參與疫後回升題材以及掌握長期科技趨勢發展機會。

台新銀行建議，民眾可善用「海外所得」、「分離課稅」與「有價證券信託」三大理財工具。如民眾投資境外基金、美股、外國 ETF 及海外債券的配息與資本利得，皆屬於最低稅負制的稅基，無須併入綜所稅計算。

若是偏好境內投資的民眾，可投資境內固定收益型商品，包括公債、公司債與境內結構型商品，因為這些商品的利息所得，皆採分離課稅制，按 10% 扣繳稅款後，無須再與綜所稅合併計算；而惟適用高所得稅率者，其股息收入可能面臨 28% 稅率，建議參考「有價證券信託」的方式，以本金自益、孳息他益為架構，達到有效稅務規劃與資產移轉的目的。

目前大盤指數漲勢強勁，台新銀行提醒，仍需多加留意國內外金融市場風險，可考慮將股息適時分散布局到全球市場及其他產業，除了可以減輕稅務負擔外，也可以兼顧各股市與產業的輪動機會以提升投資績效。