詳解 DeFi 流動性協議 Tokemak 代幣模型與創世代幣分發

Tokemak 將於今日開始進行爲期一週的 DeGenesis 首次代幣分發，瞭解一下活動機制和參與方式。

撰文：李科

從 7 月 27 日開始，Tokemak 將進行爲期一週的 DeGenesis 首次代幣分發活動。該協議曾在 5 月份完成由 Framework Ventures 領投的 400 萬美元投資。Electric Capital、Coinbase Ventures、North Island Ventures、Delphi Ventures 和 ConsenSys 在該輪融資中投資了 Tokemak。

鏈聞曾在 7 月初對 Tokemak 進行過 詳細介紹。簡單來說，Tokemak 目標是打造一個去「中心化的流動性引擎」，希望打破流動性壁壘，將流動性在不同的去中心化交易所和協議間打通，讓流動性變得具有開放性。

TOKE 代幣分配

TOKE 總供應量：一億枚

30,000,000 TOKE (30%)：流動性質押挖礦獎勵釋放（24 個月釋放）

5,000,000 TOKE (5%)：在「零週期」（Cycle Zero） 的 DeGenesis 事件和 CoRE （反應堆抵押）事件中，TOKE 將進行第一次發行

9,000,000 TOKE (9%)：DAO 儲備

16,500,000 TOKE (16.5%)：貢獻者（歸屬）

14,000,000 TOKE (14%)：團隊（12 個月線性釋放）

17,000,000 TOKE (17%)：投資者（12 個月線性釋放）

8,500,000 TOKE (8.5%)：DAOs & Market Makers （12 個月線性釋放）

Tokemak 計劃通過「零週期」系列事件來啓動項目。本次的 Degenesis 活動是第一個主要的活動，在此期間，用戶將有機會獲得首次釋放的 TOKE 代幣。

DeGenesis 活動概述

ETH 地址必須被列入白名單才能參與，可在 TOKEMAK 的 Discord 中提交白名單地址。

DeGenesis 活動將分發 300 萬枚 TOKE，每個人都將以相同的最終價格獲得 TOKE，TOKE 價格區間爲 2 美元到 8 美元。

最終價格由籌集總額決定，當籌集總額≤600 萬美元，代幣價格爲 2 美元；當籌款總額≧2400 萬美元時，TOKE 代幣價格達到上限 8 美元；若籌資總額介於 600 萬美元到 2400 萬美元之間，則 TOKE 代幣最終價格介於 2 到 8 美元之間（最終價格 = 總籌資額 /300 萬枚）。

籌款總上限爲 4800 萬美元，但只有 2400 萬美元的資金被兌換爲 TOKE, 超過 2400 萬美元的部分將按統一比例分配到創世池進行優先質押挖礦。

單個以太坊地址最多可貢獻 10 萬美元，可以選擇 ETH 或者 USDC，沒有最低金額限制。

DeGenesis 活動將持續 7 天，從 7 月 27 日開始；在 7 天之後有 24 小時的「Last Look 反悔期」，在這期間用戶可以撤回籌款。

TOKE 分發機制

如果總籌集金額≤ 600 萬美元，則 TOKE 價格將爲 2 美元。

當籌集金額達到 600 萬美元，TOKE 價格將逐漸提高直到 8 美元，總籌集達到 2400 萬美元之後，TOKE 價格將不再增加。

TOKE 價格因總額而異

當籌集超過 2400 萬美元時，超過部分將分配到創世池（Genesis Pools）質押，這使參與者可以在創世池中進入優先質押。

當總籌集額達到 4800 萬美元時，將有 50%（2400 萬元）的資金分配到創世池（Genesis Pools）進行優先質押挖礦。

需要注意的是，創世池（Genesis Pools）優先質押挖礦將提供更好的回報，用戶可以通過較少的質押資金獲得更多的 TOKE 代幣。

DeGenesis 三種可能結果示例

結果一：

如果到 DeGenesis 結束時的總籌集少於或等於 600 萬美元：

100% 的資金兌換成 TOKE；價格爲每個 TOKE 2 美元

結果二：

如果到 DeGenesis 結束時的總籌集在 600 萬美元到 2400 萬美元之間：

100% 的資金兌換成 TOKE；每個 TOKE 的價格在 2 到 8 美元之間（隨着資金總量增加而增加）

結果三：

如果到 DeGenesis 結束時的總籌集在 2400 萬美元到 4800 萬美元之間：

參與者的資金兌換爲 TOKE 的比例如下：

假設總籌集資金爲 3200 萬美元，那兌換比例爲 75%，即有 75% 的資金將兌換爲 TOKE, 價格爲每個 TOKE 8 美元。

剩下部分 25% 的資金將分配到創世池（Genesis Pools）進行優先質押挖礦。

DeGenesis 事件的可能結果

「Last Look」 反悔期

7 天的 Degensis 活動之後，有 24 小時的「Last Look 反悔期」，讓參與者有 24 小時的時間選擇退出，參與者可以部分或全部撤回他們的全部資金。

如果參與者僅移除部分資金，這不會改變上述價格和比例。如果參與者對最終價格和比例感到滿意，在 Last Look 期間無需任何操作，系統將自動確認。

如何參與

Tokemak 官方將於 7 月 27 日在其 Discord 和 Twitter 上公佈 DeGenesis 活動網站。訪問 DeGenesis 網站同意參與條款後，系統會提示連接瀏覽器錢包（Metamask 或其它錢包）。

通過 Metamask 連接已申請白名單的錢包地址，如果地址沒在白名單，將顯示連接錯誤。連接成功後，就可以在界面中填寫要貢獻的以太坊或 USDC 金額。

填寫金額並確認交易後，將看到以下成功交易消息：

活動結束後，用戶將從 DeGenesis 網站轉到 Tokemak 主網站 (www.tokemak.xyz)：

在主網站上，可以進行以下操作：