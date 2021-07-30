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台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

※來源：台灣證期會
                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日    迄7/30
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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1522A  堤維西      08/02  上市增資    07/27-07/29      2550   50.00     50.00  台新       01   07/30     15775
4961   天鈺        08/02  上市增資    07/27-07/29      1700  255.00    255.00  福邦       01   07/30    105305
4171   瑞基        08/03  上櫃增資    07/28-07/30       621  120.00    120.00  富邦       01   08/02      5373
6684   安格        08/05  初上櫃      07/30-08/03       696   88.00     88.00  福邦       01   08/04

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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