[陳建誠專欄] 聯電法說報喜 蘋果、超微接連發聲 股價上看3位數?

<蘋果 AAPL>

美國時間 7/27，Apple 公布了截至 2021/6/26 的第二季度財務報表，6 月營業收入達 814 億美元，創新高紀錄，YoY 36.44%，每股盈餘為 1.30 美元，YoY 101.55%，整體毛利率 43.29%，超越市場預期的 41.9%，創下新高。各部門營收方面，iphone 營收 340.1 億美元 (YoY 49.78%)，超乎市場預期，而 ipad、Mac 也都有 10% 以上的 YoY 增長，依市場別來看，北美仍為蘋果的最大市場，占比約 44%，其中較為特別的是，大中華地區 (Greater China)YoY 增長比率最高，市場猜測可能係因華為高階手機遭美制裁所致。

整體而言，蘋果第二季財報表現十分亮眼，但蘋果執行長庫克（Tim Cook）周二（27 日）也向分析師表示隱憂，原因是矽谷的「供應限制」將影響本季 iPhone 與 iPad 的銷售，並且進一步說明蘋果目前缺貨的晶片，並非是 HPC 專用的先進製程晶片，而是屬於成熟製程的晶片。

蘋果 2021 Q2 合併損益表

<超微 AMD>

超微美國時間 7/27 舉行財報會議，第 2 季獲利增逾兩倍至 7.10 億美元，每股盈餘 0.58 美元。營收大增 99% 至 38.5 億美元，在各部門營收方面，CPU 業務持續增長，第二季營收達 22.5 億美元，連五季成長，展望下半年，超微執行長蘇姿丰認為，終端需求非常強勁且沒有庫存問題，但整體零組件缺貨問題仍然持續困擾著 PC 市場，先前因 overbooking 而產生的樂觀財測恐面臨修正。

超微 2021 Q2 合併損益表

<聯電>

晶圓代工廠聯電 7/28 舉行第二季線上法說會，如下圖所示，Q2 營收達 509.08 億元，QoQ 約 8%，每股盈餘為 0.98 元，QoQ 達 15.3%，利潤比率三率三升，毛利率突破 3 成，營利率來到 22.2%，稅後淨利率為 23.3%。同時聯電總經理王石向法人表示，第三季需求仍強勁，8 吋與 12 吋供給吃緊情況將持續，獲利成長動能可望持續至第三季，並且二度上修今年晶圓代工 ASP（平均銷售價格），由原先預估的成長 4-6%，上修至 10%，法說會上宣布再度上調單價走勢，預估全年 ASP 成長幅度將達 10-13%。至於新廠產能何時開出，聯電表示新廠建置至少需兩年時間，2022 年至少可增加 6% 產能。

聯電 2021 Q2 合併損益表

<成熟製程>

綜上所述，蘋果及超微兩大科技巨頭，接連指出目前全球晶片短缺的現象，其中蘋果執行長庫克更是直指成熟製程（legacy node）晶片，而這些消息也都陸續在聯電 7/28 日法說會後發酵。聯電於 3 年前決定放棄先進製程研發，專注於成熟製程，在當時不管是公司內部或是外界都是褒貶不一，但就近一兩年的利潤比率以及股東權益報酬率來看，這項政策無疑是正確的，並且成熟製程產能自疫情發生後，短缺情形最為嚴重，全球半導體大廠台積電、三星晶圓代工、聯電、中芯、格芯等紛紛拉高資本支出積極擴產，不過，成熟製程的產能增幅仍然十分有限，因此今年晶圓雙雄不約而同的在南科擴產 28 奈米產能。

<聯電後市>

由前述可知，成熟製程產能為目前兵家必爭之地，這同時也能說明為何聯電法說會後股價連二跳空，甚至帶動集團相關個股連袂上漲，如 #智原 #矽統 #聯陽 #聯詠 等，但是我在上面也有提到，成熟製程產能短缺並不是今天才知道，市場資金在目前航運電子兩頭燒的情況，聯電亮眼的財報加上蘇姿丰以及庫克的助攻，才造就了聯電的這波漲勢，聯電前景的確是十分看好，我對其也是抱以正向看待，但短線上在外資不斷上調目標價以及報章雜誌的推波助瀾下，籌碼凌亂資金過熱，建議投資人待籌碼穩定後再行進場也不遲。更多盤中即時資訊請點擊以下連結加入。

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