航運股再觸礁 台股急殺跌155點收17247點 月線翻黑

在企業財報亮麗的激勵下，美股周四全面收漲，台股今 (30) 日跟隨亞股走勢震盪，主要電子權值股壓盤，雖然聯電、日月光投控力抗賣壓，但航運股再度翻船，拖累大盤急殺，終場下跌 155.4 點，收在 17247.41 點，成交值 5359.65 億元，不僅周線連二黑，月線也翻黑，累計單月下跌 516 點。

晶圓代工廠聯電 ADR 連 2 天飆漲逾 10%，今日集中市場股價同步走高，盤中強漲逾 9%，直逼 60 元關卡，終場收 57.8 元，創波段新高，成交量爆出逾 68 萬張，上市個股排行僅次長榮。

封測龍頭日月光投控第二季財報繳佳績，預期產能緊缺態勢將一路延續至 2022 年全年，今日在買盤追捧下，日月光股價跳空大漲，最高來到 124.5 元，改寫新高紀錄，終場漲 6%，收 122.5 元。另一家封測廠華泰第二季、上半年獲利也衝高，激勵股價直奔漲停，達 27 元，創 20 多年新高。

台積電南科部分廠房來自廠商供應的氣體疑似受汙染，但公司強調對營運未造成顯著影響。台積電今天表現相對弱勢，一路在盤下震盪，終場小跌收 580 元。聯發科、台達電、大立光、廣達、瑞昱、國巨等電子股，賣壓較為沉重。

貨櫃三雄強彈一天後，早盤延續強勢表現，不料，10 點後全面翻船，遭列分盤交易的陽明，尾盤直接摜壓至跌停，萬海也湧現賣壓落入跌停，長榮重挫近 9%。

散裝航運股同樣哀鴻遍野，新興、裕民、四維航、慧洋 - KY、台航等，均重摔逾半根跌停板，台驊投控也一度亮燈跌停。運輸類股開高走低，終場暴跌近 8%，成交比重占大盤 35%。

受惠記憶體晶片價格上漲及德州晶圓代工廠產能恢復，三星第二季獲利超乎預期，今日買盤湧進記憶體族群，華邦電盤中大漲半根停板，旺宏、南亞科、南茂、鈺創等也在盤上表現。