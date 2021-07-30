〈台股盤中〉月線反壓在上指數狹幅整理 鋼鐵、航運匯集人氣

台股今 (29) 日是 7 月最後一個交易日，昨日強勢鋼鐵及航運兩大族群仍聚集不少人氣，貨櫃航運三雄早盤力撐平盤之上，航運股成交值一度占大盤 4 成比重，市場專家認為，台股呈現技術性反彈大漲攀上季線後，上有月線反壓，操作上不宜過度樂觀。

貨櫃航運三雄昨日漲停作收，今日萬海 (2615-TW)、長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 等漲升力道趨緩，早盤仍力守平盤上小漲格局壓。

另一電子股焦點股在聯電 (2303-TW)， 28 日外資砸下 90.04 億元資金大舉買超 16.56 萬張，外資高盛並將聯電目標價調高到 102 元， 利多激勵聯電股價跳空 55.8 元開出，人氣持續擴張，早盤最高上漲到 57.5 元，盤中漲幅超過 5%。

台股早盤以 17414.77 點開出， 最低 17339.32 點，最高為 17429.01 點，全場預估成交值為 5227 億元。

證券分析師黃漢成指出，台股昨天跌深反彈後，目前仍必須面對均線下彎的賣壓，且美國 FOMC 決議縮小市場購債規模， 對目前處於歷史高檔震盪的美股走勢形成不利影響，進而影響亞股。。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，目前台股反彈走勢中，大盤能否站上月線，是多空關鍵指標。