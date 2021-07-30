【日盛投顧】區間震盪 半年線為多頭重要防線

◆盤勢分析

1. 週五台股開平走低震盪，最高點 17,429 點未收復 10 日線（17,438 點）及月線（17,651 點），最低點 17,238 點再度失守 5 日線（17,292 點）但守穩季線（17,167 點）、半年線（16,817 點）及年線（15,194 點）。終場指數下跌 155.40 點，跌幅 0.89%，收在 17,247.41 點，成交金額為 5,395.08 億元，大於 5 日均量（5,090 億元）但小於 20 日均量（5,560 億元）。三大法人合計賣超 178.51 億元：外資賣超 176.59 億元、投信賣超 0.15 億元、自營商賣超 1.77 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤回穩。

（2）、均線：支撐為 16,900 點至 17,000 點，壓力為 17,600 點至 17,700 點。

（3）、技術指標：KD 開口低檔交叉向上，9 日 K 值（34）小於 50，短線震盪。

3. 櫃買指數跌幅 0.80%，收在 217.39 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 210 點附近，壓力為 225 點左右，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值（51）在 50 附近，短線整理。

4. 我們認為台股近期走勢震盪整理，台股選股方向可留意 2021 年展望佳、第二季財報優、7 月營收? 且下半年營運正向、電動車、半導體、PCB、金融、原物料、高殖利率等。

半導體、LED、原物料為短線盤面主流

1. 半導體：晶圓代工 2330 台積電、2303 聯電、5347 世界先進產能滿載， 3711 日月光投控認為 IC 封測缺貨到 2023 年，6147 頎邦、8150 南茂、2449 京元電、2441 超豐、3264 欣銓營運旺。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、2379 瑞昱、3006 晶豪科、8016 矽創、3257 虹冠電、6732 昇佳電子、8261 富鼎等，探針卡 6223 旺矽下半年有望接大單。

2.LED：LED 新應用帶動需求回溫，指標股包括 2393 億光、6706 惠特、3714 富采、3031 佰鴻等。

3. 蘋概：APPLE 下半年進入拉貨潮，相關供應鏈可留意 3042 晶技、3406 玉晶光、2313 華通等。

4. 電動車：美國總統拜登上任，新能源成顯學，電動車及汽車電子當道，相關公司如零件整合 2317 鴻海、連接器 2328 廣宇、3023 信邦、3526 凡甲、車用光達 3105 穩懋、2231 為升、整流二極體 2481 強茂、8255 朋程汽車相關檢測 2360 致茂、3289 宜特、充電椿 2308 台達電、影像感測器 6271 同欣電等長線將相對受惠。

5.PCB：載板需求長線看好，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等受惠，2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿等上游近期供需相對吃緊。

6. 原物料：大陸繼熱軋產品 5 月份取消出口退稅後，泛冷軋系列產品也將自 8 月 1 日起取消 13％出口退稅，相關個股可關注如鋼鐵 2002 中鋼、2027 大成鋼、2006 東鋼、2015 豐興、2031 新光鋼、2013 中鋼構、2014 中鴻、5009 榮剛、2032 新鋼、2030 彰源、2029 盛餘、8415 大國鋼，另可留意造紙 1904 正隆、1909 榮成、1903 士紙、1907 永豐餘、橡膠 6582 申豐、2108 南帝、銅 2009 第一銅、1605 華新、玻陶 1802 台玻等。

7. 運輸：航運股波動幅度大，後續觀察 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海走勢能否止穩。