〈正隆股東會〉疫情仍不明朗 審慎看後市

正隆 (1904-TW) 今 (30) 日舉行股東常會，會中除承認 2020 年度財務報表外，並通過每股配發現金股利 1.8 元；總經理蔡東和表示，今年隨著歐美解封帶動全球經濟成長，國內疫情下宅經濟蓬勃，紙業需求暢旺，上半年的營收和獲利較去年同期雙雙成長；展望下半年，在疫情仍不明朗下，審慎看待後市發展。

展望未來，蔡東和表示，全球仍有諸多不確定因素，但低碳永續包材將成為國際主流，後疫情時代網購興盛也帶動紙包裝需求，消費者對生活清潔用品需求亦隨之增加，整體工紙和家紙市場將蓬勃發展。

正隆也將持續擴大海內外循環經濟，推動 SMART 低碳智紙，布局綠色商機，預計明年提高綠能輸出 2 倍。

正隆總經理蔡東和指出，去年以來，整體經營環境雖受疫情影響面臨不少挑戰，但全球紙業需求仍維持正向成長；根據台灣造紙公會統計，2020 年工業用紙、白紙板和家庭用紙年消費分別增長 4.5%、12% 和 7.5%，消費量創下近年新高，文化用紙需求則是持平。

正隆長期佈局包裝用紙領域，是亞洲工紙紙器一貫化領先大廠，經營台灣家紙市場多年有成，加上發展低碳循環奏效，正隆 2020 年的營運績效再度繳出好成績。

蔡東和指出，國際調研機構也預期，2035 年前全球紙與紙板需求將以每年 1.1% 的速度增長，其中家庭用紙、工業用紙和白紙板的年均成長達 2.6%、2.2% 和 1.7%，反觀，文化用紙的需求則是每年下跌 2.1%。

正隆也將持續擴大布局投資海內外循環經濟據點，積極推動「SMART 智紙」，以提升能資源整合績效，包含擴大回收紙處理量能、提高綠能比例和推動數位化管理，繼續朝亞洲低碳綠能新紙業目標邁進。

蔡東和說明，S.M.A.R.T 意即 Subtraction（資源減用、低碳加值）、Material（轉廢為能）、AI（產銷智能）、Recycling（回收再生循環）、Technologies（先進製程）。

為了落實低碳節能、數位轉型，正隆自 2019 年以來已推動汽電智能化、智慧產銷等 12 件專案，提升營運效率和強化客戶服務。接軌國際減碳趨勢，正隆已於 3 個廠址設置風力發電、太陽能發電系統，是唯一取得再生能源憑證紙業，累計達 9309 張。

為持續建立低碳綠能再生能源，正隆大園造紙廠將於今年底前啟動沼氣發電，竹北廠引進的全台最大高效能生質熱電系統，年發電量達 1.26 億度，約當 43 萬戶年家戶用電，也將於明年第一季正式啟用。

而明年后里廠、台中料廠也都已規劃增設太陽能板，提高綠電輸出，總計 2022 年正隆總綠電裝置容量將較 2020 年底增加近 2 倍，積極朝向低碳智紙轉型。