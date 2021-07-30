〈航太組件復甦在望〉商用機交付量增 晟田、JPP-KY加速開發特殊製程

美國飛機製造大廠波音公布第二季財報，由於商用飛機交付量明顯回升，結束連續六個季度虧損，表現優於市場預期，相關航太零組件廠拉貨動能正逐步轉強，晟田 (4541-TW) 指出，石油價格上漲，預計將刺激至少一波新型窄體客機交付量，將持續加速開發時程，而 JPP-KY(5284-TW)(經寶精密) 也表示，持續取得航太技術相關認證，為後續拉貨潮做準備。

經寶說明，過去一年航太產業受疫情劇烈打擊，旗下航太業務首當其衝，不過，對航太技術發展和業務布署並未停下腳步，航太陽極處理和表面處理廠相繼完成並取得美系航太 Nadcap 陽極處理特殊製程認證，不久即將導入熱處理製程的認證。

另一方面，經寶去年於泰國投資成立航太國際認證機構，藉此完整發展製造、維修服務、技術訓練和學術認證等多元相關航太領域。

而晟田則指出，依國際航空運輸協會 (IATA) 近期公布資訊，在國際航線縮減下，至今年底全球航空業僅能恢復到疫情前 33-38% 的水準，全球航空業復甦面臨多重挑戰，預期 2024 年左右才有望回到疫情爆發前的水準。

不過，晟田提到，目前波音 737MAX 機型在美國、歐洲、英國、加拿大等國家均陸續復飛，空中巴士訂單也開始回溫，尤其市場上約有 3200 架窄體客機機齡已超過 20 年，若石油價格上漲使燃油成本大增，預計將刺激至少一波新型窄體客機交付量。

依據市場發展預估，空巴和波音兩家主要飛機供應商的主要產能著重在單走客機，晟田強調，發展策略以單走道客機使用的引擎相關零組件為主，隨著起落架專線新廠落成，將持續加速開發時程、開發特殊製程相關技術。