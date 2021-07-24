網路廣告春燕到！Snap財報後飆漲23% 推特同喜 社交媒體股笑開懷

社交媒體平台 Snap 和推特的廣告營收激增，足以視為積極訊號，讓大型科技公司 Alphabet 和臉書週五股價創下歷史新高。

Snap (SNAP-US) 週五飆漲 23.82%，收 77.97 美元，刷新 52 週高點，推特 (TWTR-US) 也大漲 3.05% 至 71.69 美元。

臉書 (FB-US) 同日大漲 5.30% 至 369.79 美元，創歷史新高，Alphabet (GOOGL-US) 大漲 3.58% 或 91.87 美元，收 2660.30 美元，創歷史新高。

上述 4 檔股票當日成交量均遠高於其 60 日平均。

推特和 Snap 強勁的營收成長顯然是積極訊息，示意著臉書和 Alphabet 等其他依賴數位廣告營收的網路平台也會強勁成長，同時提振 Pinterest (PINS-US)、數位廣告技術公司 Trade Desk (TTD-US) 和影視串流平台 Roku (ROKU-US) ，令其週五股價飆升。

Pinterest 大漲 5.78%、Trade Desk 勁揚 9.5%、Roku 飆升 12.6%。

數位廣告產業在新冠疫情大流行初期遭破壞，因為廣告商擔心經濟衰退而縮減支出，但 Snap 強勁的第三季財報數字預告該產業將顯著反彈。

群邑全球商業智能總裁 Brian Wieser 表示，Snap 和推特強勁反彈的原因之一是，大品牌的廣告支出已經恢復到 2 年前的水準，「他們大致上已從去年低點反彈，正回復到 2019 年的水準。」

Evercore ISI 分析師 Mark Mahaney 報告寫道，「根據 Snap 和推特的財報，網路廣告成長正急遽上升，但由於去年第二季網路廣告面臨困難，Snap 今年對比的門檻很低，所以出現強勁成長是可預料到的事，現在問題是，哪些企業可以在今年下半年持續成長下去。」

Snap 公布，經股票補償等因素調整後，非 GAAP 的 EPS 10 美分。營收成長 116% 至 9.82 億美元，比華爾街預期高逾 1 億美元。Snap 還預期第三季營收將首次超過 10 億美元。

Mahaney 指出，由於用戶增長強勁、有意改善其廣告產品，且大筆投資北美業務團隊，因此 Snap 今年下半年的狀況良好。

摩根士丹利分析師週五報告指出，「過去 9 個月，我們已經多次提到網路廣告市場的強勁，但即使如此，我們還是低估了第二季 / 第三季的結果。」

「Snap 的廣告營收力道廣泛建立在各種例子上 (故事、發現、濾淨和 AR... 等)，且由於聚焦性能的創新，例如改善匹配、動態產品廣告和新的 AR 濾鏡，這些都帶來更多的廣告商，以及每一位廣告商的支出成長。」

富國銀行週五報告也指出該公司廣泛的成長和參與度。「雖然最終的影響仍不確定，但我們相信，SNAP 將繼續在其 5 個關鍵平台（故事、相機、聚光燈、地圖和通信）上落實執行，並在多個方面的創新、改進和採用中帶來強勁的參與趨勢（新廣告格式、AR 工具、優化、原創內容、遊戲）以及充足的變現道路。

推特 mDAUs 不及預期 須留意

推特第二季營收近 12 億美元，淨利 6570 萬美元，輕鬆打敗預期。然而，推特第二季獲利最豐厚的美國可變現每日活躍用戶人數 (mDAUs) 卻較上季減少 100 萬人，不及共識預期。 Raymond James 分析師 Aaron Kessler 認為這樣的用戶人數「疲軟」，投資者應密切關注新冠疫情封鎖潮後，經濟重啟的影響。

進入第二季，投資者和廣告商都曾對蘋果 (AAPL-US)iOS 的隱私政策變革表示擔憂，因該設定更動可能損傷其營收。財報顯示 Snap 和推特第二季受到的影響有限，但對未來的影響尚不確定。

Snap 執行長 Jeremi Gorman 表示，公司並未像預期的那樣受到 iOS 14.5 隱私更改的影響，這可能是因為系統推出的時間較預期延後，且 iOS 用戶更新系統的速度也慢，加上 Snap 觀察到「用戶選擇加入的比例高於我們看到的業界普遍比例，我相信部分是因為對我們產品內的社群和業務的信任。」