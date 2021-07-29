守護生命 守護健康 守護愛

文／理善國際關懷協會．林鳳

新冠重症死亡率偏高，目前尚無特效藥，全球積極尋找治療對策。今年五、六月台灣疫情嚴峻，感謝日本、美國、立陶宛、斯洛伐克、捷克，捐贈 AZ 與莫德納疫苗給台灣；鴻海、台積電、永齡基金會、慈濟，也各捐贈五百萬劑 BNT 疫苗給政府，各界雪中送炭協助抗疫令人感動。

面對新冠 科技新知

台灣網路醫學教育資訊學會理事長、中山醫大副校長曹昌堯教授表示：肺炎重症者從入院到離世短短幾天，關鍵致病因非肺炎本身，而是病毒所誘發的免疫風暴。以美國紐約州為例，使用呼吸器重症者死亡率逾八成。國際重症醫學發現，歐美澳中國用間質幹細胞投入新冠治療，使原本死亡率八成的重症十天可免除呼吸器，存活率大幅提升，不只能拯救病患個人，讓疫情高峰瀕臨崩潰的醫療體系，能蓄積更多急救量能。透過各國重症臨床試驗，可縮短使用呼吸器時程，讓死亡率降低並逆轉肺纖維化，協助病患恢復健康。

去年因新冠奪走無數生命，曹昌堯教授與白佳原醫師，共同發明雙向動力呼吸器，醫療新科技協助患者活得有尊嚴有希望，透過生物科技力量，給予生命更好品質。疫情生活模式常使人焦慮鬱悶，也使失眠機率大增，若過度用安眠藥無助改善睡眠，若到醫院做檢測需睡檢查室，但全身戴檢查裝置更難入眠，常無法完成正確數值紀錄。中山附醫與大立光旗下大立雲康科技，共同合作隨身呼吸檢測器，曹昌堯教授與賴德仁醫師與大立光執行長林恩平共同說明，透過直徑五公分的無線記錄器，患者在家即可記錄心律呼吸體位變動等生理訊號，上傳到雲端系統透過大數據運算，判讀睡眠障礙指數類型成因等，新世代睡眠雲檢測是人性化的醫療科技。

再生醫學 醫療外交

後疫情時代，訊聯生技與中山附醫進行癒後肺纖維化臨床研究，同步進行新藥臨床試驗申請，供不同病患醫療需求。曹昌堯說，特發性肺纖維化是常見且致命的間質性肺病，過去療效有限無法逆轉，用類固醇和免疫抑制劑等治療，確診後平均存活期只有二至五年，而間質幹細胞特性有抗發炎、調節免疫，修復受損組織功能，從學理看間質幹細胞再生醫學，此細胞療法被寄予厚望，將有機會成新冠肺炎治療利器，成對抗新冠病毒之新希望。

因新冠使全球關注再生醫學細胞療法，國內有生技醫藥產業發展條例新修版、再生醫療製劑管理條例草案，凸顯再生醫學細胞治療的核心價值，突破生病吃藥的傳統觀念，加強以特定細胞能力對抗疾病。訊聯董事長蔡政憲表示，除臍帶血外，以一公分傷口取三克自體脂肪，是間質幹細胞的蒐集來源與治療手段。疫情期間透過捐贈幹細胞移植技術給泰國醫院，再度打響台灣名號，連巴拿馬也來尋求技術支援。以前種下的醫療外交種子，疫情中展現更大影響力，成為口罩國家隊外，更具技術層次的醫療外交，發揮救人生命的無價意義。

視病如親 不忘初衷

人常因繁忙或習慣，易失純真本性或變麻木，曹昌堯說：以前看悲傷電影也不讓淚流，但到慈濟醫院兼主任醫師後，大愛氛圍將深鎖的情感重新啟動，彷彿找回行醫初衷，現若在眾人前掉淚，也不覺得難為情。以前想法是要什麼，只知往外求。現不覺是自己在付出，只知每天做對的事、有益社會的事。喜歡拍照寫詩素有醫界王維之稱的曹昌堯，醫人醫病醫心，將醫療本業、理想事業、公益志業，行醫助人盡力而為做好做滿，在言談間深感那醫者的初心與文采，果是百大良醫胸腔權威不負盛名。

(本文作者林鳳為理善協會執行長與理善學院創辦人。理財行善正向能量．致力公益傳播美好。理周集團旗下品牌理財周刊與理善學院，歡迎公益演講與異業合作。www.wips.org.tw)

▊中山醫大副校長曹昌堯 (右) 表示，醫療新科技可協助患者活得有尊嚴有希望，給予生命更好品質。圖左為理善協會執行長林鳳。

來源：《理財周刊》1092 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》