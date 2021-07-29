ＬＥＤ十年轉骨有成  應用面廣  廠商獲利回到十年新高

化合物製程特性驅動多元的利基應用，繼面板之後，ＬＥＤ廠沉寂十年有成，輔以面板廠力拱 Mini LED 直球對決 OLED，不管是面板或ＬＥＤ，產業已邁向長多。

【文／林麗雪】

繼面板之後，沉寂十年的ＬＥＤ產業，今年也開始出現營運向上循環，兩大光電「慘」業起死回生，一來拜兩岸供需秩序轉佳之賜，二來台廠歷經十年生聚教訓，沉潛轉往高毛利的利基市場耕耘，今年都同步看到開花結果，這樣的轉變不會是曇花一現，更大的意涵是長多的開始。

利基應用商機處處

中國ＬＥＤ股近期聯袂大漲，從上游磊晶廠的三安光電、華燦光電，封裝的瑞豐光電、國星光電、聚飛光電，到在 Mini LED 及 Micro LED 都跟國內富采深入結盟的ＬＥＤ終端應用公司利亞德，都在短短五個交易日大漲三到八成不等，帶動國內ＬＥＤ股也出現暌違已久的上漲走勢。

產業上來看，因為化合物半導體製程特性使然，ＬＥＤ終端應用這幾年也出現多元的發展，除了傳統照明外，新興的利基應用近年百花齊放，從３Ｄ感測用的 VCSEL，智慧手錶、無線藍牙耳機的感測元件，甚至是電動車充電樁、家電及工業產品需要的光耦合元件，都是紅外線ＬＥＤ晶片應用的一環；藍光ＬＥＤ除了廣泛應用在照明外，各項車燈的應用滲透率也持續提升，到最近 Mini LED 在高階ＩＴ產品的加速導入，都讓台廠找到全新的獲利立足點，營運逐漸露出曙光。

ＬＥＤ台廠選擇性地避開量大利潤薄的市場，不與陸廠正面交鋒，才得以在長達十年的產業殺戮中取得一席獲利之地。

從國內僅存的磊晶廠談起，中型的光鋐因為設備規模不大，鎖定小量利基應用，營運已連續四季轉虧為盈；億光轉投資的泰谷，早已不再生產製造磊晶，目前僅進行貿易買賣，幾次減資之後，勉強止血不再虧損，但要有大格局恐怕仍不容易。

晶電與隆達合併的富采，雖然第一季還虧損，但卻是能從日亞化手上奪下蘋果 Mini LED 背光訂單的龍頭磊晶業者，但也因為設備產能包袱龐大，直至第一季每股仍虧損○．三八元，轉虧為盈的進度慢了些，但公司已表示第二季將轉虧為盈，下半年蘋果及非蘋的 Mini LED 新品齊發，加速獲利已是指日可待，未來單季看到每股獲利一元亦不是難事。

富采跨第三代功率半導體

台灣ＬＣＤ面板業者，以友達為首結盟富采，挾 Mini LED 次世代顯示器技術，和中國京東方與韓廠在 OLED 面板技術直球對決的態勢，將自下半年到明年加速白熱化，OLED 面板有容易老化、燒屏及螢幕烙印的問題，隨著 Mini LED、甚至 Micro LED 進入量產問世，系統品牌業者多了選擇，高階顯示器將不再只是 OLED 的天下，而站在 Mini LED 技術發展最前沿的富采，在大股東友達的襄助下，成為這波 Mini LED 應用起飛下的大贏家，已是毋庸置疑，然在所有的ＬＥＤ廠中，富采的股價淨值比卻是整體族群中最低，股價著實委屈。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2154 期

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