宏碁十位高層6月斥逾3000萬元 加碼自家持股逾千張

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 受惠筆電需求強勁，6 月營收睽違七年再度叩關 300 億元大關，根據公開資訊觀測站資料，包含董事長暨執行長陳俊聖等十位高階主管再度大舉買進自家股票，光是 6 月就砸下逾 3000 萬元，加碼自家持股近 1066 張。

根據公開資訊觀測站資料，董事長陳俊聖 6 月再度加碼 150 張自家持股，全球副總裁暨泛歐營運總部總經理傅若盟、共同營運長高樹國、泛美營運總部總經理 Gregg Prendergast 各自加碼 125 張、137 張、210 張，泛亞營運總部總經理侯知遠也加碼 110 張。

此外，包含技術長張瑞川、數位顯示事業總經理簡慧祥、法務長吳麗娟、財務長陳怡如、會計長陳玉玲也增加 80、41、50、125、38 張持股，合計十位高層 6 月加碼 1066 張持股，以 6 月均價 31.31 元計算，加碼近 3337.64 萬元。

陳俊聖近年持續加碼自家持股，也顯示對公司營運有信心，身體力行持續加碼持股，觀察今年以來，包含 3 月、5 月分別透過旗下木真、木實投資 100 張、500 張，6 月也再透過木實投資加碼 150 張持股，累計今年以來就增加 750 張持股。

營運方面，宏碁認為，筆電從去年 3 月至今持續供不應求，近年積極打造的多引擎生意模式也持續發酵，也看好下半年電競、Chromebook 等動能延續，估今年整體筆電出貨將優於市場平均。

宏碁 6 月營收也攀上近七年單月新高，達 300.19 億元，月增 21%、年增 16.9%，第二季營收達 797.76 億元，季增 11.5%、年增 21.7%，累計上半年則達 1513.34 億元、年增 32.2%。