台股救世主來了！明日盤面重要焦點是什麼？

台股週三在國際股市下跌加上期貨周選擇權結算還有貨櫃航運持續融資斷頭壓力下，加上聯發科法說看淡第四季行情，指數一度跌破季線支撐，然而筆者認為這是屬於短線停損賣壓引動程式交易賣盤，加上市場觀望晚上美國 FOMC 會議，賣壓大而買盤觀望，多檔股票面臨跌停的狀況，然在停損賣壓宣洩完，先由跌超過 5 成股價在季線有守的萬海翻紅上漲帶動長榮翻紅、陽明收斂跌幅，加上部分績優電子股回神，指數尾盤跌幅收斂也站回季線支撐。

觀察盤面未來的救星，肯定要看上檔套牢賣壓最小，旺季持續到明年一整年，股價相對便宜的聯電，看完法說的內容：財報符合預期，毛利率站上 31.3% 第二季 EPS0.98 元上半年 EPS1.83 元，上半年產能利用率分別是第一季 100% 第二季超過 100%，下半年產能利用率持續緊俏，晶圓代工費可望繼續調漲，全年 EPS 挑戰 4 元，如果以高標 4 元水準預估本益比僅 13 倍，對比台積電將近 30 倍本益比而言，真的超值，明天若能開高走高就有機會挑戰前波高點，再搭配其餘同樣具備高成長的二線低價電子權值股以及航運股同步反彈，指數也可望被帶動向上反彈再度挑戰萬八關卡。

盤面明日重要焦點：

1. 聯電 (2303-TW) 能否跳空開高走高甚至攻上漲停板。

2. 外資買盤目前都是短線操作，昨日大買萬海 13305 張今天萬海漲停大賣 10786 張，改買超陽明 14946 張，長榮 19576 張，如能延續買超力道才可能正式進入築底，當沖隔日沖繼續進行的話整理時間會拉很長。

3. 利基型個股目前本益比最低而營收成長明確的應該就是半導體設備，台積電聯電日月光都在擴廠，其中位階相對低而穩定的可以持續看弘塑 3131，高毛利小股本外資投信連買四天，當沖交易少，上半年預估 EPS 約為 10.8-11.5 元之間，全年 EPS 上看 24 元，如果以明年 EPS30 元預估本益比目前僅 14 倍不到，以今年產業龍頭個股本益比可達 30 倍來看，目前 400 元出頭的價格值得投資人注意。

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