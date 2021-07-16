友銓電商業務比重占逾7成 將改名美而快

女裝電商業者友銓 (5321-TW) 今 (16) 日召開 2021 年股東常會，通過更名為「美而快國際股份有限公司」，主要是基於近幾年電商事業快速發展，並陸續購併多家電商或網紅品牌公司，使電商事業占整體營收比重已超過 70%，成為國內上市櫃公司中唯一一家網紅流量變現的電商集團。

友銓 2018 年引進新團隊朝電子商務發展，先後收購 Mercci22、Miyuki 等時尚女裝品牌，去年完成收購美而快實業 100% 控制權，拿下 PAZZO 和 MEIER. Q 等品牌經營權，成為國內女裝服飾電商品牌的領導業者。

友銓看好網紅行銷爆發力，去年下半年來陸續完成購併或轉投資美感框、余余飛、唯熠公司、澄晨國際、安安兒、正方形熊熊和她的國際等多個網紅服飾品牌公司，期藉由風格多元的服飾品牌經營，擴展營業規模和市占率。

友銓董事長廖承豪表示，改名美而快是宣告以電商業務為重的決心，並將從傳統快時尚流行電商產業，轉變為全新時尚的流行產業孵化平台，將整合服飾、直播平台、電子金融等跨業種電商生態，將旗下品牌資源共享。

展望今年，廖承豪指出，將針對不同目標族群的消費行為，以圈粉策略提供更精準、更個人導向的服務，並融合線上與線下消費環境，期挹注新一波的成長。