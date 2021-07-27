聯發科、瑞昱領軍衝 哪些個股可望向上比價？

萬寶投顧陳子榕指出，台股持續震盪整理，電子股成交比重已經回到 53％，相較集中市場，櫃買人氣很旺，櫃買指數再創 14 年來新高，7 月以來三大法人買超 OTC 共 146.14 億元，尤其投信從 5/21 以來，積極買超 OTC 已經累計 282.97 億元，中小型、落後補漲股相對持續看好。



台積電 (2330-TW) 股東會雖然沒有提振股價，但台積電的基本面沒有改變，今年全年營收成長預估 20％以上，毛利率朝 50％以上邁進，只要 578 元沒破，一旦籌碼湧入，將推升台積電和大盤表現。



台積電的大客戶蘋果即將推出新機 iPhone 13，台積電負責的 A15 處理器 8 月開始陸續出貨，預估出貨量達 1 億顆，比市場原先預期的多，也較去年 iPhone 12 增加 25％，整體預估在明年農曆年前出貨完畢，相關供應鏈包括鴻海 (2317-TW)、和碩(4938-TW)、全新(2455-TW)、玉晶光(3406-TW)、晶技(3042-TW)、欣興(3037-TW)、景碩(3189-TW)、華通(2313-TW)、華邦電(2344-TW)、GIS-KY(6456-TW) 都開始進入拉貨潮。



市場同時傳出明年還會有 4 款支援 5G 的 6 吋 iPhone 發表，頂規將採台積電 4 奈米 A16 處理器、鈦合金邊框、1T 大容量記憶體、4,800 萬畫素及 ToF 四鏡頭高規格升級鏡頭。鈦合金金屬部分由鴻海拿下獨家供應商，其他包括玉晶光、台郡 (6269-TW) 都將直接受惠。



本週開始美國科技股超級財報輪番上陣，包括蘋果、AMD、特斯拉、臉書，關係緊扣的台灣半導體大廠聯發科 (2454-TW)、聯電(2303-TW)、瑞昱(2379-TW)、日月光投控(3711-TW)、智原(3035-TW)、穩懋(3105-TW) 本週也舉辦法說，眾星拱月，相關利多將有助台股續衝量能。



近期 MCU 市況熱絡，報價不斷上漲，指標股新唐 (4919-TW) 資金持續追捧，7/8 推薦後股價就從 91.8 元漲到歷史新高 162 元，漲幅 76％。5/20 所推薦的瑞昱 (2379-TW) 由當下 450 元漲至歷史新高 621 元，漲幅高達 37％，法人加持個股，操作上很安心；再來，7/23 上周五剛剛才推薦的觸控 IC 廠禾瑞亞 (3556-TW) 週一 (7/26) 開盤沒多久就強攻漲停板鎖至終場，週二再創高；7/13 開始推薦的 LED 廠億光(2393-TW)，股價漲幅也近 2 成，這些都是我為大家透過金流追蹤，精挑細選潛力股，甚至更早一步領先法人佈局所結的好果子。請參考 7/23 《歐盟推邊境碳關稅 受益股可望逆風高飛？》。

萬寶投顧陳子榕指出，台股整理過程中，操作難度大幅增加，但基本面仍具信心，台灣今年 GDP 可望有 6.6％成長水準，企業獲利估年增 35％，只要大家跟著我的腳步，逢低佈局潛力股，最終都能嘗到豐厚投資成果。

敦泰 (3545-TW) 與三星面板合作緊密，在 OLED 機種的滲透率逐步提升之下，帶動敦泰 OLED 觸控 IC 的出貨表現，敦泰在三星銷售中國大陸市場的機種當中，供貨比重也從去年 15％增至今年 50％以上，預期今年出貨量也將突破 1 億顆。敦泰第二季營收年增翻倍，創下歷史新高表現，估毛利率將有 50％以上水準，全年 EPS 可望挑戰 25 元，本益比有拉高的空間。

順德 (2351-TW) 為功率導線架龍頭，受惠國際 IDM 客戶對車用及工控產品需求持續增強，帶動上半年合併營收 52.07 億元、年增 30.55％，近期除了漲價 10％～15％，訂單能見度也已經至 2022 年。今年車用產品營收估年成長 3 成，營收占比將突破 4 成，明年持續向上。受惠車市新品陸續推出，第三季營收將比第二季成長。

宏齊 (6168-TW) 為 LED 封裝廠，紅外線產品應用於穿戴、安控、智慧音箱等，今年受惠紅外線、可見光、光耦產品需求增溫，第二季營收 8.38 億元、季增 23％、年增 58％；上半年營收年增 31.88％，預估上半年 EPS 可達 1 元，將超越去年全年 EPS 0.7 元。另外，電競的 Mini LED 背光及顯示屏、大型看版 Mini LED 封裝產品都已量產交貨，利潤較佳產品今年佔營收比挑戰 25％，有助獲利大幅攀升。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

立即免費加入陳子榕粉絲團，可獲得更多資訊分享

戰情中心陳子榕 LINE 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo777

戰情中心陳子榕 FB 社團

https://www.facebook.com/groups/marbo777/

戰情中心陳子榕 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo777

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險