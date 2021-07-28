台股險守萬七 外資狂殺220億元 三大法人聯手賣超238.89億元

台股今 (28) 日早盤跳水摜破季線，一度重摔逾 370 點，下探 16893 點，先前漲多的中小型電子股湧現賣壓，不過，台積電尾盤急拉，航運股同步止跌回升，帶動指數跌幅收斂，下跌 134 點，收在 17135 點，留了 241 點的長下影線。三大法人同站賣方，合計賣超 238.89 億元，其中外資狂砍 220 億元。

加權指數成交值 5554.84 億元，觀察資金動向，外資重砍 220.15 億元後，為連 3 賣；投信也賣超 12.75 億元；自營商賣超 5.99 億元。三大法人聯手賣超 238.89 億元。

觀察權值股表現，台積電 ADR 跌近 2%，今天台股開盤，台積電一度下挫逾 1%，最低來到 573 元，終場跌幅收斂，收 579 元；聯電、日月光投控、國巨下跌超過 2%；瑞昱、聯詠更重挫 4%、6%。台塑四寶強力撐盤，其中以南亞漲 2% 最為強勢。金融股賣壓沉重，國泰金跌逾 2%，富邦金也有 1% 的跌幅。

聯發科上半年財報亮眼，今年營收年增率從 40% 上修至 45%，明年可望持續成長，不過，今日法說行情失靈，股價重摔半根停板，失守 900 元關卡，終場收 890 元，IC 設計股也淪為重災區，包括敦泰、新唐、鈺創、智原、M31 等多檔亮燈跌停。

貨櫃三雄表現兩樣情，萬海在外資買盤加持下，今天開盤氣勢強勁，雖然盤中一度翻黑，終場仍逆勢攻上漲停，陽明再度被列注意股，一度打入跌停，終場跌 3.6%，長榮尾盤翻紅上漲近 4%。運輸類股今天上沖下洗，尾盤強勢拉高，整體成交值占大盤 36%。

面板雙虎早盤遭遇亂流，友達午盤過後持穩，終場漲逾 3%，群創同步翻紅漲逾 2%，中小尺寸面板廠彩晶則震盪走跌 2%。先前漲多的 LED 族群，今天遭到空方鎖定，宏齊、華興均亮燈跌停，光鼎、佰鴻也重挫逾 6%，慘遭拋售。