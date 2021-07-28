台積電甩尾助攻台股跌幅收斂 跌134點收17135點仍失守季線

美股周二收低，台股今 (28) 日早盤急殺摜破萬七、季線，一度重摔逾 370 點，下探 16893 點，電子、金融、傳產權值股倒地，聯發科更是領跌 IC 設計股，不過，台積電尾盤急拉、航運股跌幅也收斂，帶動指數重返萬七，下跌 134.65 點，收在 17135.22 點，成交值 5554.84 億元，季線未順利站回。

美國科技股走弱，台積電 ADR 跌近 2%，今天台股開盤，台積電一度下挫逾 1%，最低來到 573 元，終場跌幅收斂，收 579 元；聯電、日月光投控、國巨下跌超過 2%；瑞昱、聯詠更重挫 4%、6%。

聯發科上半年財報亮眼，今年營收年增率從 40% 上修至 45%，明年可望持續成長，不過，今日法說行情失靈，股價重摔半根停板，失守 900 元關卡，終場收 890 元，IC 設計股也淪為重災區，包括敦泰、新唐、鈺創、智原、M31 等多檔亮燈跌停。

貨櫃三雄表現兩樣情，萬海在外資買盤加持下，今天開盤氣勢強勁，雖然盤中一度翻黑，終場仍逆勢攻上漲停，陽明再度被列注意股，一度打入跌停，終場跌 3.6%，長榮尾盤翻紅上漲近 4%。運輸類股今天上沖下洗，尾盤強勢拉高，整體成交值占大盤 36%。

台塑四寶今天扮演撐盤要角，其中南亞上漲逾 2%，最為強勢；金融股跌勢止不住，國泰金下挫逾 2%，富邦金也有 1% 的跌幅，上海商銀股價重挫逾 4%。

台塑生醫結盟大江生醫，擬斥近 2.5 億元參與和康生私募案，激勵和康生股價直奔漲停，達 49.65 元，大江一度漲近 5%，但受大盤急殺拖累，拉回至平盤附近。