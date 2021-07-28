【日盛投顧】利空摜破季線，尚無止跌訊號

◆盤勢分析

1. 蘋果及聯發科等國內外科技廠均對未來一季營運持悲觀期，台股加權指數開低走低，尤其電子股停損賣壓出籠下，指數摜破季線成交量也明顯放大，OTC 指數更是成為盤面停損追殺的重災區，跌幅比集中市場來的大，終場加權指數下跌 134.65 點，跌幅 - 0.78%，收在 17,135.22 點，成交金額為 5,601.85 億元。三大法人合計賣超 238.9 億元：外資賣超 220.15 億元、投信賣超 12.75 億元、自營商賣超 5.99 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：量增下跌，後續反彈需增量，下跌需量縮。

（2）、均線：下檔支撐為半年線 (約 16,789 點附近)，壓力為 5 日線 (約 17,390 點附近)。

（3）、技術指標：日 KD 進入超賣區，短線或有反彈機會，但波段尚無止跌訊號。

3. 櫃買指數下跌 2.23%，收在 214.88 點。短線支撐為 208 點附近，壓力為 220 點附近。

4. 台股選股方向可留意蘋概、設備、IC 設計、塑化及高殖利率等相關個股。

航運及綠能股出現短線買盤

1. 鋼鐵：中國傳出將對出口鋼品加稅，鋼鐵股聞訊再度吸引資金買盤進駐，2007 燁興上漲超過 6%，2030 彰源上漲超過 3%，另外龍頭股 2002 中鋼集團及 2014 中鴻也不畏大盤重挫，股價均維持收紅。

2. 綠能：3691 碩禾傳出協力 2317 鴻海打進 Apple Car 供應鏈，週三不畏大盤重挫之際，股價攻上漲停，也帶動相關族群 2406 國碩逆勢上漲超過 3%。

3. 航運：類股近期持續呈現弱勢回檔，類股指數周三低檔出現搶短買盤，2615 萬海攻上漲停，帶動 2603 長榮尾盤拉抬上漲超過 3%，但 2609 陽明仍相對弱勢收跌，航運三雄股價走勢呈現分化，短線上航運三雄股價走勢視籌碼面決定，建議投資人介入前仍要謹慎。

4. 操作建議：台股加權指數周三出現帶量下殺失守季線，短線上呈現弱勢，原先近期盤面強勢中小股連續 2 個交易日成為盤面殺盤中心，短線上建議投資人仍須適度降低持股比率，待拉回量縮止跌訊號出現後再增加持股，選股上可留意蘋概、設備、IC 設計、塑化及高殖利率等相關個股。