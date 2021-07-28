〈台股盤前〉變種病毒疑慮再起美股轉跌 恐回測季線支撐

台股近期由電子重掌兵符，但受航運、鋼鐵等傳產族群走弱拖累，本周以來均開高走低，美股也在觀望科技大廠財報、Delta 變種病毒干擾，加上中概股承壓下，終止連日漲勢，台指期夜盤同樣重挫逾百點，估台股今 (28) 日仍面臨修正壓力，將回測季線支撐。

美股 28 日受中概股、科技股走跌拖累下，四大指數全數收黑，那斯達克、費城半導體指數均重挫逾 1%，道瓊、標普 500 同樣在盤下震盪，跌幅分別有 0.24%、0.47%。

盤面焦點方面，蘋果昨盤後公布最新一季財報，受惠 5G iPhone 出貨強勁，會計年度第三季財報創下歷史單季新高紀錄，其中大中華地區業績年增 58% 最為亮眼，雖然蘋果並未提供財測，但示警本季營收成長幅度將受限供應鏈缺料瓶頸影響。

英特爾 IDM 2.0 戰略計畫有最新進展，繼先前宣布跨入晶圓代工領域後，周一宣布拿下高通、亞馬遜兩大客戶訂單，將開始分食台積電晶圓代工大餅，且在美國政府積極建立本土半導體供應鏈下，英特爾此舉等同宣告美國半導體聯軍成立，為台積電營運帶來新的壓力。

IC 設計大廠聯發科昨日召開法說會，展望第三季，執行長蔡力行指出，受限半導體供應鏈產能限制，加上季節性因素不同於往年，估本季營收將達約 1257-1319 億元，季增幅高標為 5%，將創下近 11 年來最小季增幅，形同是最淡旺季。

法人指出，近期上市櫃公司將陸續公布第二季、上半年財報，投資人可留意業績、下半年展望較佳個股逢低布局，短期國際股市則受 Delta 變種病毒擴散、中概股承壓，加上美國聯準會 (Fed) 利率政策會議結果，預期都將左右盤勢變化。