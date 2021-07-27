〈中光電法說〉Q3兩大產品線迎旺季 電視出貨看增3成

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (27) 日召開股東會，展望下半年，中光電看好影像、節能兩大產品線進入傳統旺季，出貨都將保持成長，估出貨量都將季增約 1 成，其中，電視在第二季遞延訂單出貨挹注下，第三季出貨估將季增約 3 成，全年則對兩大產品線維持出貨年增 1-2 成目標。

中光電節能產品事業群總經理林惠姿表示，第三季進入傳統電視、PID、筆電機種出貨旺季，雖然近期電視、筆電市場均有雜音，但第三季客戶需求、訂單均維持高檔。

展望本季，林惠姿表示，受限零組件、海運狀況，第二季部分電視訂單遞延至本季出貨，預期本季電視出貨將季增 3 成，筆電則僅有個位數成長，隨著缺料、缺櫃在第四季逐步獲得舒緩，對全年節能產品維持年增 2 成目標。

影像產品方面，總經理陳士元指出，居家辦公、遠距教學、運動賽事持續刺激影像產品需求，加上 4K 等高解析市場回溫，預期第三季整體出貨將較第二季成長約 1 成，全年也將優於去年，估出貨量年增 1-2 成。

中光電第二季營收 116.49 億元，季增 16.22%、年增 9.54%，毛利率 18.44%，季增 1.9 個百分點、年減 0.05 個百分點，營益率 3.31%，季增 2.53 個百分點、年增 0.31 個百分點，稅後純益 5.48 億元，季增 41.9%、年減 0.62%，每股純益 1.4 元。

累計中光電上半年營收達 216.72 億元、年增 14%，毛利率 17.56%、年增 0.24 個百分點，營益率 2.14%、年增 1.46 個百分點，稅後純益 9.34 億元，年增 67.9%，每股純益 2.32 元。