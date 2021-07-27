彭博：傳言稱美國或限制基金投資陸港市場 重創陸港股債匯市

陸港股市午後大跌，據《彭博》報導，主因在一則未經證實的傳言，稱美國基金大舉拋售香港和中國資產，致互聯網巨頭在內龍頭公司股票大跌，帶動兩地股票普跌。

隨著股市跌幅擴大，中國國債也逆轉漲勢大跌，境內外人民幣也雙雙跌破 6.5 關口。

陸港股均在午後跳水，上證指數今 (27 日) 收跌 2.49%，報 3381.18 點；滬深 300 指數收跌 3.5%，收於逾八個月低位。恒生指數再跌逾千點，收盤跌 4.22%，報 25086 點。

其他市場午後也受衝擊，中國 10 年期國債活躍券殖利率一度上升約 7 個基點，同期限國債期貨一度大跌 0.4%。離岸人民幣兌美元一度下跌 0.6%，至 6.52，自 4 月份以來首次跌破 6.5。

國元證券交易與策略負責人李崑琨表示，今日市場廣泛流傳一則傳言，稱美國基金大舉拋售香港和中國資產，美國或限制美國基金在香港和中國的投資。

「儘管傳言未經證實，但市場擔心外資將大舉從中國股債市場流出，市場情緒因此遭受重創。」李崑琨表示。

中國外交部發言人今天談及中美高級外交官員日前在天津面對面會晤時稱，會談是建設性的，美國需認真思考中美關係下一步走向，作出正確選擇。市場對未來中美關係的走向亦抱有憂慮。

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