洛克希德馬丁連2季上調全年獲利預期 股價仍跌

美國軍武製造商洛克希德馬丁 (Lockheed Martin) 週一 (26 日) 公布 2021 年第 2 季財報，財報整體表現穩健，且連續 2 季上調全年獲利預期，但開盤後仍跌逾 3%。

財報顯示，淨銷售額報 170 億美元，年增 5%，優於華爾街預期，純益報 18.15 億美元，年增 12%，稀釋後 EPS 報 6.52 美元，略低於預期。洛克希德馬丁解釋，航空 (Aeronautics) 部門認列的 2.25 億美元的虧損，與該公司長期投入的機密項目有關，排除虧損後的 EPS 將會增加 0.61 美元。

觀察部門營收表現，航空部門報 66.7 億美元，年增 2.5%，導彈與火控部門 (Missiles and Fire Control) 報 29.4 億美元，年增 5％，旋翼和任務系統 (Rotary and Mission Systems) 部門報 42.4 億美元，年增 5％，太空部門報 31.8 億美元，年增 10％。

洛克希德馬丁上調全年獲利財測，稀釋後 EPS 自先前預期的 26.40-26.70 美元，上調至 26.70-27.00 美元，該公司在 Q1 和 Q2 均調升全年獲利預期。

發布財報後，週一美股盤中，洛克希德馬丁 (LMT-US) 跌 3.1%，暫報 369.00 美元，該公司年初迄今已漲 7.3%，落後於標普 500 指數的 17.5%，但本益比為 2022 年預期收益的 13.6 倍，低於標普 500 指數的 20.5 倍。

美國參議院軍事委員會上週四 (22 日) 宣布將國防預算上調至 7403 億美元，較拜登原先提出的增加近 250 億美元，市場預計洛克希德馬丁可望從中受惠。