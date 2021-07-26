員工福利信託制度留才 中信銀今年輔導件數大增158%

為吸引優秀人才，企業紛紛祭出多元福利，今 (2021) 年上半年，中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行成功輔導上市櫃公司實施員工福利信託的案件數，較去年同期相比成長 158%，後續尚有近百家企業接洽中，預期今年實施家數將創新紀錄。

人才是企業發展的根本，中國信託商業銀行觀察到，近年來願意採用員工福利信託制度的風氣日漸蓬勃，以往實施員工福利信託制度的上市櫃公司 50% 以上是電子產業，其次是傳統產業。

中國信託指出，新冠肺炎為台灣生技醫療產業在藥物應用、疫苗開發及快篩技術帶來商機，研發人才的投資更需留意，今年上半年，中信銀行協助某生技集團實施員工福利信託計劃，除了公司為同仁加薪達到留才效果，同仁也透過買進公司股票分享企業研發的成果。

另一方面，少子、高齡化社會讓信託業務更顯重要，信託公會為照顧員工退休生活，今年開始與中信銀行合作開辦員工福儲信託，邀請信託公會同仁提撥自提金及公會提供的獎勵金共同存入中國信託受託信託財產專戶，委任投信業者擔任投資顧問，依照積極、穩健及保守等三種風險屬性，自主選擇適合自己風險屬性的投資標的。

同仁自提金額上限為新台幣 1 萬元，信託公會則依本薪比例或定額方式提撥獎勵金，近 8 成信託公會同仁自提金額超過獎勵金額。

中信銀表示，新冠疫情雖然對企業獲利造成影響，疫情期間企業仍應關注人力資源，為疫後經濟情勢翻轉預作準備，有上市櫃建設公司反映，公司雖然有獎勵金上限，但仍希望吸引同仁自願提存更多資金參與存股，中信銀行則藉由專業投顧建議，協助企業調整提存方式及比例，達成同仁持股計劃提升目標。

中信銀進一步指出，由於主管機關將員工福利信託制度納入公司治理評鑑指標，越來越多企業考慮實施員工福利信託制度，董監持股比例相對較低的企業也思考透過員工持股信託制度加強股權集中的可能性，企業主動詢問員工持股信託業務的需求量增加。

中信銀行承作上市櫃公司員工持股信託及非上市櫃公司的員工福儲信託業務逾 30 年，且連續 10 年獲選「私校退撫儲金」信託銀行，為私校退撫儲金自主投資平台的受託人，利用大數據分析市場情況，員工持股信託制度的成交情況明顯提升，合計受託保管資產以市值計算約新台幣 2000 億元。