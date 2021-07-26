晶碩Q2每股賺4.22元 上半年EPS 7.43元 雙寫新猷

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 今 (26) 日公告第二季自結，受惠中國、日本等地拉貨動能回溫，加上新產能逐步開出挹注，單季三率三升，稅後純益達 2.95 億元，季增 31.4%、年增 110.8%，每股純益 4.22 元，累計上半年每股賺 7.43 元，單季、上半年雙寫新猷。

晶碩第二季合併營收 13.81 億元，季增 20.5%、年增 65.3%，毛利率 52.1%，持平首季、年增 2.9 個百分點，營益率 24.8%，季增 1.67 個百分點、年增 4.38 個百分點，稅後純益 2.95 億元，季增 31.4%、年增 110.8%，淨利率 21.3%，季增 1.77 個百分點、年增 4.61 個百分點，每股純益 4.22 元。

累計晶碩今年上半年營收達 25.27 億元、年增 62.3%，毛利率達 52.1%、年增 4.81 個百分點，營益率 24.1%、年增 6.32 個百分點，稅後純益 5.19 億元、年增 124.8%，淨利率 20.57%、年增 5.72 個百分點，同樣三率三升，每股純益 7.43 元。

展望今年，晶碩主力市場仍為中國、日本，隨著電商通路銷售暢旺，目前訂單能見度已看到本季底，除自有品牌外，今年代工訂單也穩健成長，預期全年營運將逐季成長，並優於去年。

產能方面，配合近年代工業務需求穩健成長，晶碩第二季完成擴增 1000 萬片月產能，目前月產能已提升至約 6000 萬片水準，至於 2018 年向英業達 (2356-TW) 購入的大溪新廠則預計明年第 2 季完工進駐設備後投產。